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生活工場傳撤收全台實體店　業者澄清再揭轉型下一步

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土居家品牌「生活工場」日前傳出要將全台門市關閉，讓不少曾是死忠消費者的網友直呼不捨。不過，業者17日出面澄清是烏龍一場，並表示今年沒有相關的實體門市撤收計畫，只有2、3間百貨門市會進行調整，目前全台仍有20間門市，未來也會持續發展網路銷售的部分。

▲▼士林「生活工場文林店」為該品牌創始店，如今走過30個年頭，也即將宣告熄燈。（圖／翻攝自Google Map）

▲生活工場文林店是該品牌的創始店。（圖／翻攝自Google地圖）

生活工場日前爆出將在4月底陸續結束百貨門市，並退出實體零售市場，將全台門市關閉，轉而經營線上通路的傳聞。消息傳開後，讓不少曾是死忠消費者、辦過會員卡的網友直呼不捨，引發大眾討論。

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不過，生活工場行銷經理陳怡霖澄清，生活工場目前全台擁有20間門市，今年沒有相關的實體門市撤收計畫，只有部分百貨門市因為合約、政策問題，會調整轉移至其他賣場，未來也會積極拓展網路銷售的部分。

據了解，生活工場位於台中中友百貨的門市將在4月底結束營業。網友們認為，生活工場品牌式微，經大眾討論歸納，包含3個原因，一是價格偏高、性價比不高；二是商品同質化嚴重，近年缺乏品牌個性與特色定位；三是實體策略未能及時轉型，線上轉型速度不如宜得利、IKEA，官網選購體驗不佳，導致無法有效吸引顧客消費。

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