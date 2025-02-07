掏空牧東光電1.3億！「生活工場」幫股市禿鷹假交易...17人起訴

▲新北地檢署外觀。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

股票上櫃公司牧東光電前後任董事長曾振順與游盛聯，涉分別勾結「生活工場」負責人王慶輝、「股市禿鷹」林峻輝與四海幫前堂主方寶慶等人，以新增電芯等營業項目採購擴廠設備，甚至仲介上下游廠商交易卻代出預付款等非常規交易，掏空牧東1.3億餘元後作帳掩飾，並洗錢其中5800餘萬元，新北地檢署偵結，今（7日）起訴曾男等17人涉犯《證券交易法》特別背信等罪嫌。

起訴指出，原名林家毅的林峻輝，先前涉犯揚華科技20億元掏空案與5.8億元詐貸案、恩得利工業7000萬元掏空案，是知名的股市禿鷹，在前2案審理期間，現年48歲的林男改名，2022年透過集中市場收購生產不鏽鋼刀具的牧東股票，並買下擔任牧東法人董事的投資公司，因而入主牧東取得經營權。

林峻輝隱身幕後，同年（2022年）8月指派親信蔡元培擔任牧東總經理、兼任牧東100%持有的中國子公司南通四合不鏽鋼公司董事長，並安排游盛聯以法人董事身分，取代曾振順的牧東董事長職務。

檢方查出，曾振順於2021年9月擔任牧東董事長後，同年12月就和特助張君源、時任總經理張君儀等人，涉勾結「生活工場」王慶輝、光電業者莊炳銘等廠商，藉口牧東新增電芯、環保塑膠粒或電子元件等營業項目，藉此採購無必要性的擴廠設備，與合作廠商進行各種「過水」交易。

林峻輝入主牧東後，和助理吳念真、董事長游盛聯接續曾男的掏空行為，甚至安排牧東仲介上下游廠商買賣時，明知自身無倉儲可囤貨，牧東卻在上游業者出貨前，就替下游客戶預付貨款，將交易風險轉嫁牧東承擔，更未經牧東董事會決議，以赴對岸擴廠之名直接採購大批設備與工程。

牧東遭曾振順、林峻輝兩掛人接連蠶食，至2023年7月共從事2.5億餘元的非常規交易，因而受到高達1.3億餘元損失，兩掛人分別跟合作廠商在群組裡配對金流與發票作帳掩飾，並透過境外公司洗錢5800多萬元。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官王涂芝偵辦本案，去年（2024年）10月指揮調查局台北市調查處兵分24路搜索，查扣帳冊、電腦硬碟等證物，約談游盛聯、蔡元培與王慶輝等19人到案，訊後聲押禁見蔡男、王男等7人獲准，游男等11人交保5萬元到300萬元，1人請回。

檢方今起訴曾男、游男、王男與牧東公司產品、會計主管共17人，涉犯《證交法》特別背信、《商業會計法》、《公司法》與《洗錢防制法》等罪嫌，林峻輝逃亡被通緝。另曾任四海幫海罡堂主方寶慶，近年轉型從事醫美事業，因名下香港恩得利公司、伍豐公司也參與本案洗錢，方男沒到案，也被通緝。