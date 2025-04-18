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日本百年品牌「好侍咖哩」揪MASA老師來代言！超下飯「春蔬乾咖哩」再忙都能簡單煮

▲▼好侍咖哩,乾咖哩,MASA老師,食譜,咖哩,煮夫煮婦,料理,全聯,爪哇咖哩。（圖／品牌提供）

▲作為「日本人從小吃到大的咖哩」，好侍咖哩近日特別邀請追蹤數高達百萬的YT料理名人「MASA老師」，擔任2025年度品牌代言人，共同傳遞這份屬於家庭餐桌的濃厚情感與美味。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

想煮一鍋顏值高到可以拍照上傳又可口美味的咖哩，對於忙碌的煮夫煮婦或是料理新鮮人來說其實一點都不簡單。先不說辛香料的選配到濃度拿捏，和炒香食材的時間與火候，光是最一開始的備料就讓許多人望之卻步。想要和日劇中的日本人一樣輕輕鬆鬆煮好一鍋冒著熱騰騰香氣的咖哩，始終是一道很難跨越的廚藝挑戰！

日本人從小吃到大的咖哩，MASA老師暖心推薦：就是這一味！
來自日本的百年咖哩品牌「好侍食品」聽見大家的心聲，熱銷多年的爪哇咖哩塊不僅延續經典日式風味，更以「一盒搞定濃郁咖哩」的設計，讓料理新手也能輕鬆上桌！近來品牌更正式宣布，邀請旅台17年、深受觀眾網友喜愛、追蹤數高達百萬的YT料理名人「MASA老師」，擔任2025年度品牌代言人，共同傳遞這份屬於家庭餐桌的濃厚情感與美味。

來台發展多年的MASA老師，是許多粉絲心中「日料最佳代言人」，和許多「台灣在住」的日本人一樣，MASA老師笑言，每次想家時就會煮一鍋好侍爪哇咖哩，一聞到咖哩香，心情就能被撫慰許多。此次驚喜成為代言人，他希望把這份熟悉又溫暖的滋味介紹給更多台灣朋友！「日式咖哩不是複雜的高門檻料理，而是一鍋可以讓全家聚在一起、邊吃邊笑的家常菜。只要有對的咖哩塊，就能煮出對的味道。」而這樣的經典日式風味，MASA老師希望讓更多台灣朋友也能輕鬆享受，甚至一吃就愛上！

不用跑日咖專門店，在家也能輕鬆享受經典正統的日式咖哩風味
說起日式咖哩，它溫潤滑順、香氣四溢、百搭不膩的層次，是台灣人相當喜愛的風味，好侍食品的「爪哇咖哩」系列，更是許多咖哩愛好者心中的經典！MASA老師以主廚視角解析，「日式咖哩跟印度、泰式不同，它強調的是溫和而且層次分明的口感，辛香料的融合、洋蔥的甜香，真的會讓人一口接一口停不下來。」

而好侍爪哇咖哩塊的最大特色，就在於它主打嚴選多種辛香料打造多層次香氣，同時搭配深焙洋蔥熬製，完美提升自然甜味與濃郁口感，無論是入口的濃稠度或開胃的風味，都保留了經典日式咖哩的精髓，簡單購入一盒咖哩塊，就能在家重現日本咖哩專門店細火慢熬的大人系風味。這樣的設計，不只讓日常料理準備起來更有效率，也更容易成功。無論是煮夫煮婦、下班趕晚餐的新手爸媽，甚至宅在學生宿舍的料理新手，任誰都能煮出一鍋香到鄰居會敲門的日式咖哩！

值得一提的是，爪哇咖哩系列目前依據辣度，共有「中辣」、「辣味」與「香辛辣」三種口味設計，這裡的「辣味」並非台灣常見的麻辣或嗆辣口感，而是以香料層次為主的香辣味，特別受到熟悉日式專門店風格消費者的喜愛，也擄獲不少「無辣不歡」老饕的心。過去如果吃的都是偏甘口咖哩的料理，MASA很推薦粉絲們試試看風味迥異的爪哇咖哩，說不定一試成主顧，從此回不去。

▲▼好侍咖哩,乾咖哩,MASA老師,食譜,咖哩,煮夫煮婦,料理,全聯,爪哇咖哩。（圖／品牌提供）

MASA老師來示範——色香味兼具的五彩營養滿分料理「春蔬乾咖哩」！
除了煮夫煮婦常見也常做的傳統咖哩醬配白飯的日式咖哩料理， MASA老師這次也特別介紹另一種人氣咖哩料理手法，那就是「春蔬乾咖哩」。這道菜色不僅色彩繽紛，營養均衡，還能讓孩子和大人都愛上蔬菜。

MASA老師分享，「傳統日式咖哩偏向濃稠、帶湯汁的形式，醬汁可以淋在飯上，吃起來非常濕潤順口。乾咖哩則是透過加入絞肉拌炒將水分收乾，讓咖哩香氣更集中、更濃郁，吃起來更有層次與嚼勁，搭配白飯也特別開胃。」而且近年，乾咖哩在日本受歡迎的程度也扶搖直上，經常也會出現在便當或是需要快速料理的場合，撲鼻的香氣格外讓人食指大動。

▲▼好侍咖哩,乾咖哩,MASA老師,食譜,咖哩,煮夫煮婦,料理,全聯,爪哇咖哩。（圖／品牌提供）

跟著MASA做咖哩！
2人份食材：
好侍爪哇咖哩塊中辣｜3塊
豬絞肉 Ground pork｜300g
洋蔥 Onion｜100g
玉米筍 baby corns｜50g
牛番茄 Tomato｜200g
茭白筍(熟) White bamboo shoots｜100g
水 Water｜200c.c.
水煮雞蛋 Boiled eggs｜2顆
水煮花椰菜 Broccoli｜適量
小番茄 Cherry tomatoes｜適量

作法：
>洋蔥、玉米筍、茭白筍、番茄切丁備用。
>鍋子裡加入油開中火，放入洋蔥炒至半透明後，加入玉米筍拌炒一下。
>接著加入絞肉，炒到金黃色。
>加入茭白筍繼續拌炒一下。
>再加入牛番茄，煮到呈現碎狀之後，加入水等到水滾之後熄火。
>加入撥成小塊的爪哇咖哩/中辣攪拌到溶化。
>開中小火，邊加熱邊攪拌，煮到醬汁呈現濃稠狀之後，熄火並與水煮雞蛋、水煮花椰菜及小蕃茄一起裝盤即完成。

春之咖哩季登場！全聯限定活動搶先開煮
現在就迫不及待想跟著MASA老師的食譜大展身手了嗎？巷口的好鄰居「全聯福利中心」正巧推出「春之咖哩季」主題活動，4/18~5/1，全店咖哩醬/粉/塊/調理包單筆每滿199元現折10元(單筆可累折，不含預購，品項依全聯POS為主，限實體門市)，粉絲們現在就把MASA老師的經典食譜先記起來，再到全聯把各類新鮮食材、風味調味買好買滿！

如果下班時間晚了，煮夫煮婦還可以透過「全聯小時達」平台線上購買，無論爪哇咖哩還是搭配的肉品和蔬菜，一鍵下單就幫你通通送到家。儘管生活再忙碌，Follow MASA老師的日料教學、入手一盒匯聚滿滿精華的爪哇咖哩，也能隨時開煮日式幸福滋味。

全聯小時達>> pxgo.net/3FToU1L

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