料理YouTuber「訂閱衝破150萬」！　PTT鄉民推爆：友善新手

▲料理型YouTuber MASA主大用簡單手法做出美味料理。（圖／翻攝自YouTube／MASAの料理ABC，下同）

記者黃品臻／綜合報導

YouTube創作者有如雨後春筍般冒出，要能博得觀眾喜歡已是不易，還要在其中出類拔萃、獲得百萬訂閱更是困難。就有網友提出觀察，專門拍攝簡單料理手法，讓粉絲也能輕鬆上手的頻道「MASAの料理ABC」，訂閱數默默網上飆升，連一向犀利的PTT鄉民們，也幾乎給予好評。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「MASAの料理ABC」為題發文表示，「這頻道是鬼吧，默默就150+萬訂閱數，MASA又帥又溫柔，料理流程清楚明瞭，跟著他的步驟做每次都成功，好吃漂亮又簡單，MASAの料理ABC，有卦？」

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沒想到，文章一出，一向點評犀利的鄉民們也幾乎認同原PO所說，稱讚起MASA的頻道，「簡單好學又好吃大推masa老師」、「他的料理是真的做的出來的那種」、「不多話，專心做菜，優質」、「這個真的很適合新手，統一醬油味琳糖」、「跟著MASA做會有我也是料理天才的錯覺」、「我出國留學都靠他」、「Masa大仔的菜單真的好吃」。

▲PTT的鄉民們幾乎都認為MASA的料理影片很實用。（圖／翻攝自PTT）

其中也有不少網友提出另一名料理YouTuber蘿潔塔與MASA比較，「蘿潔塔我覺得沒有很新手向」、「這個新手很好用，蘿潔塔其實一點都不新手」、「蘿潔塔看著餓但是做不出來」、「蘿潔塔就，這食譜很簡單喔～然後要不是要醃隔天，不然就是煮高湯」、「蘿潔塔是在煮錢吧，看那廚具食材」。