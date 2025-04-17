明起變天「2鋒面接力」　下周全台有雨又降溫

▲下周三鋒面通過、東北季風增強，各地都有短暫陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員李名翔表示，明天起雲量增多，北部地區有零星短暫陣雨，周末鋒面接近並通過，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區也有短暫雷陣雨。下周三晚間另一波鋒面通過，周四又有華南雲雨區東移，加上東北季風影響，各地都會有雨勢且降溫。

李名翔指出，明天雲量增多，各地多雲，僅北部地區有零星短暫陣雨，午後北部地區及各地山區也有短暫雷陣雨。周六起鋒面接近、周日通過，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後宜蘭地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。下周一、周二白天各地多雲到晴，僅北部有零星短暫雨，午後宜蘭地區跟各地山區有零星短暫雨。

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他表示，下周二晚間鋒面接近，北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部也有零星短暫陣雨。下周三鋒面通過、東北季風增強，各地都有短暫陣雨或雷雨。周四還有華南雲雨區東移，中部以北及東半部有局部短暫雨，其他地區也有零星雨。

溫度方面，李名翔指出，下周前普遍溫暖偏熱，西半部有30至32度，東半部27至29度。周三起東北季風增強，高溫略下降，北部24至25度、中部26至27度、南部28至29度、東部24至25度。

另外，他也說，今天晚間到下周二金門及馬祖有局部霧或低雲，提醒民眾留意。