今高溫飆32度　周末起2鋒面接力「北部變天」

▲今天各地天氣大致穩定，下周二前溫暖偏熱，西半部高溫達30至32度，東半部27至29度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員李名翔表示，今天各地天氣大致穩定，下周二前溫暖偏熱，西半部高溫達30至32度，東半部27至29度。明天起北部開始有零星短暫雨，周末鋒面移到台灣北部海面，北部地區水氣增多。下周一為短暫空檔，周二晚間起另一道鋒面影響，北部、東半部開始降雨，到周三各地都有短暫陣雨或雷雨。

李名翔指出，今天各地晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，午後各地山區也有零星雨。明天各地多雲，北部有零星短暫雨，午後北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。周六、周日有鋒面移到台灣北部海面，水氣增多，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

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他表示，下周一天氣相對穩定，各地多雲到晴，北部有零星短暫陣雨，午後東北部地區及各地山區有零星短暫雨。下周二另一道鋒面接近，白天天氣還算穩定，晚間鋒面接近，北部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。下周三鋒面通過，各地都有短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，李名翔指出，下周二前各地溫暖偏熱，西半部高溫約30至32度，東半部27至29度。下周三鋒面通過、東北季風增強，稍微降溫，北部高溫僅24至25度，中部26至27度，南部29度。

另外，他也說，今晚到下周二金門及馬祖地區有霧或低雲，提醒民眾留意。