把握今、明好天氣　周五起變天「降雨熱區」曝

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員葉致均表示，今、明天天氣穩定，各地晴到多雲，周五起水氣增多，北部有局部短暫雨，午後中部地區及其他山區有短暫雷陣雨。下周二另一波鋒面影響，降雨又增多，中部以北、東北部有局部短暫雨，東半部有零星雨。

葉致均指出，今、明天各地晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星雨，明天午後山區有零星。低溫偏涼，約17至19度，白天西半部可達28至30度，東半部26至28度。

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葉致均表示，周五起水氣增多，華南中層水氣通過，周五、周六北部有局部短暫雨，其他地區雲量較多，午後中部地區及其他山區有短暫雷陣雨，周五晚間至周六清晨中部平地也有零星雨。周日中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫雨，東部及東南部有零星雨。

他指出，下周一北部及東北部有局部短暫雨，其他地區及午後山區有零星雨。下周二另一波鋒面影響，降雨增多，中部以北、東北部有局部短暫雨，東半部有零星雨。

溫度方面，他表示，未來一周北部暫時沒有冷空氣南下，周五起低溫可回到20度，西半部高溫29至31度，東半部27至28度。另外，明晚到下周一金門及馬祖有霧跟低雲，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）