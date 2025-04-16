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周五起變天　下周雨區擴大再降溫

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,正午,酷暑,行人,防曬。（圖／記者李毓康攝）

▲明天各地晴到多雲，北部高溫可達32度。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地晴到多雲，北部高溫可達32度。周五至下周二受鋒面影響，水氣較多，中部以北、各地山區都要留意雨勢。下周三鋒面通過、東北季風增強，除了雨區擴大，各地高溫明顯下降，北部僅剩24度，東部也只有23至25度。

張承傳指出，明天天氣與今天類似，各地晴到多雲，僅東半部、恆春半島及午後山區有局部零星雨。周五至下周二水氣較多，周五有鋒面通過北部海面，各地雲量增多，清晨至上午北部有零星雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雨。周六、周日北部整天都有局部短暫雨，其他地區多雲，午後中部地區及各地山區有局部短暫雨。

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他表示，下周一北部及東北部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後山區也有零星雨。周二另一道鋒面逐漸影響，中部以北、東北部及東部有局部短暫雨或雷雨。周三雨區擴大，各地都有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，張承傳表示，下周二前各地白天溫暖，西半部可達29至32度，東半部約27至28度；低溫部分，明天仍為20度以下，早晚較涼，周五起低溫再回升到20度以上。另外，下周三鋒面通過後，東北季風增強，北部高溫將降到24度、中部27度、南部29度、東部23至25度。　

他也說，明晚到下周一金門及馬祖有霧或低雲，民眾有航班往返需求要特別留意。

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