台中知名婚宴會館6月底將熄燈！「這件事」不合格　最高罰30萬

▲非常棧婚禮會館在熄燈前被揪出餐廳廚房防火區違規，將被開罰6到30萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中知名婚宴會館「非常棧」之前傳出將在6月底熄燈號，但昨(16)日遭市府稽查，被查出餐廳廚房防火區劃不符，被市府都市發展局依建築法處以6萬元、以上30萬元以下罰鍰，並限期改善。

台中市政府大型用氣餐飲業聯合稽查昨(16)日查核輕井澤鍋物文心南二店、非常興有限公司(即非常棧)、新林海鮮餐廳、新天地國際實業股份有限公司等4家業者，其中，非常棧被查獲餐廳廚房防火區劃不符，將由市府都市發展局依建築法處以6萬元、以上30萬元以下罰鍰，並限期改善。

非常棧婚禮會館被在地人譽為一路不變的好吃餐廳，但上周(4/12)無預警在臉書公告6月30日熄燈、閉店，讓不少消費者感嘆好吃名店又少一間，未料熄燈前還被查出違規事項挨罰。

經發局長張峯源強調，這次專案稽查重點為場所燃氣設備、天然氣管線、瓦斯偵測器、緊急遮斷設備等用氣安全項目，會同都發局、消防局、衛生局、勞工局聯合稽查，並特別要求欣中、欣林、欣彰等3家天然氣公司依權責詳細檢查，以確保營業場所安全。

經發局說明，此次稽查4家業者天然氣管線，經檢測均無缺失，與天然氣事業單位前次檢查結果相符，場所公共意外責任險均依法投保；廚房作業環境缺失事項，包括自動洗碗機洗劑安全資料表未置現場、高溫烹煮區未有高溫危害標示、潮濕場所未使用漏電斷路電型插座、冷凍庫緊急栓及插座損壞未修補等情形，已由稽查人員現場勸導場所業者即刻改善。