吃Buffet「掃光30隻炸蝦」排隊客怒罵！網喊沒有錯　這1點才是關鍵

▲吃Buffet遇到民眾夾光炸蝦。（示意圖／達志影像）



記者施怡妏／綜合報導

Buffet一直是聚餐的熱門選擇！各國料理、豐富甜點飲品，滿足了每個人的喜好，有網友表示，中午公司到Buffet聚餐，沒想到平日中午居然有滿滿的人，大家守規矩排隊拿餐點，炸蝦一出爐，有位客人直接夾光，目測盤子裡有30隻蝦，後面排隊的民眾不滿，引發爭執。

有網友在PTT發文，「饗食天堂有人一次拿30隻炸蝦吵架怎辦？」中午公司聚餐，選擇到饗食天堂用餐，雖然是平日，但餐廳內依然人潮洶湧，大家排隊等著領剛出爐的炸蝦，沒想到有位顧客直接夾光，「整盤大概30隻吧」，導致後面排隊的10幾人都沒拿到，現場爆發衝突，「雖然是吃到飽，不過也不能一次拿這麼多吧？」

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貼文曝光，有網友大喊沒品，「標準自私的人，沒違法但人品失敗」、「台灣人日常，公德心留在媽媽肚子裡」、「吃得完就沒差，吃不完還拿那麼多才是欠罵」、「就是有這種人，所以才會被限定一個人排隊只能拿幾個」。

但也有人表示，其實沒問題，餐廳能不能快速補足餐點才是重點，「誰規定不行？就是沒禮貌而已啊」、「說不定是代拿，就算一個人吃得完也沒問題」、「還好吧，都有人一次拿一堆龍蝦了」、「炸蝦而已，拿光龍蝦的都有了」、「有吃完還好，重點是店家要準備充足」、「他能吃完那沒差啊，用餐時間這麼長，等等再拿就好」、「手慢就等下一輪吧」、「應該是店家要趕快補」。

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