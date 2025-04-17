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一代大師陳玉峰藝師遺作　台南陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪嶄新登場

▲台南市一般古物「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」，經過國立台南藝術大學吳盈君副教授團隊進行修護、清整與加固工作後，使得原本陳玉峰藝師的彩繪層以其原有的樣貌，再現風華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市一般古物「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」，經過國立台南藝術大學吳盈君副教授團隊進行修護、清整與加固工作後，使得原本陳玉峰藝師的彩繪層以其原有的樣貌，再現風華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一般古物「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」，經過台南藝術大學吳盈君副教授團隊進行修護、清整與加固工作後，使原本陳玉峰藝師的彩繪層以其原有樣貌再現風華；此外「晉爵」門神彩繪也透過這次與南藝大建教合作方式，讓原本埋藏在紅漆下方的門神，重見天日，皆見證了陳玉峰藝師精湛的工藝技術與表現。

▲台南市一般古物「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」，經過國立台南藝術大學吳盈君副教授團隊進行修護、清整與加固工作後，使得原本陳玉峰藝師的彩繪層以其原有的樣貌，再現風華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「陳德聚堂門神彩繪完成於民國五十年（1961年）前後，從中可以看出特定時代的文化特徵。首先，1960年代的台灣正處於戰後社會重建與傳統文化復振時期，宗族開始整修傳統建築並恢復祭祀活動。陳德聚堂於1961年進行大規模重修，特別邀請本地知名彩繪匠師陳玉峰（亦為陳氏族裔後代）擔綱彩繪工作。他將自己多年累積的圖稿進行整理，選出最契合家族祠堂性質且涵義深遠的題材，用於祠堂的牆壁濕壁畫與門神創作。此舉顯示出當時社會對傳統倫理與美術的重視：彩繪內容圍繞著忠孝與祈福等主題，如牆上的彩繪呈現孝順、家庭和樂、平安等寓意，「神荼」、「鬱壘」這樣古老的門神形象則體現了對傳統信仰的堅持。

▲台南市一般古物「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」，經過國立台南藝術大學吳盈君副教授團隊進行修護、清整與加固工作後，使得原本陳玉峰藝師的彩繪層以其原有的樣貌，再現風華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在戰後現代化的社會背景下，仍選擇這般具有古典意涵的圖像，可看出當時台灣社會一方面推動現代化，另一方面努力保存延續自身的文化根柢。藝術在此扮演了文化傳承的角色，由德高望重的匠師以傳統技藝描繪宗祠門神，既延續了清代以來民間彩繪的工藝脈絡，又讓宗族成員在新時代下重溫傳統價值。這組門神彩繪作品成為陳玉峰藝師晚年最重要的代表作之一。由於陳玉峰藝師在此之後完成的其他廟宇彩繪（如左營慈濟宮、三山國王廟等）已不存世，陳德聚堂的門神與壁畫遂成為他留存至今的最後遺作，極具價值與珍貴性，也見證了一代巨匠的收官之作，具有獨特的時代意義與歷史價值。

這次門神的修護工作已於2025年2月份完成，無獨有偶，台南市生活美學館將於2025年4月18日至2025年8月31日辦理「南台灣工藝大展」，其中「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」亦為本次展示的重要作品之一，也請民眾把握這次近距離觀賞陳玉峰藝師作品的機會，感受作品所呈現的細節與修護後的嶄新樣貌。

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