　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

勞工之光感恩有您　台南市模範勞工表揚、勞資和諧優良企業頒獎

▲台南市勞工局每年辦理模範勞工選拔活動，透過各產、職業工會及事業單位推薦，評選出台南市年度模範勞工，2025年獲選者共計356位，將進行頒獎表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局每年辦理模範勞工選拔活動，透過各產、職業工會及事業單位推薦，評選出台南市年度模範勞工，2025年獲選者共計356位，將進行頒獎表揚。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

一年一度勞動節將至，為慶祝年度勞工盛事，肯定基層對社會、經濟發展的貢獻，台南市勞工局每年辦理模範勞工選拔活動，透過各產、職業工會及事業單位推薦，評選出台南市年度模範勞工，2025年獲選者共計356位。

為表揚獲選之模範勞工，台南市政府訂於4月25日下午5時在台南市安平區玄饌海鮮宴會館及4月26日上午9時在關子嶺勞工育樂中心（富野溫泉會館）辦理兩場次表揚大會。除模範勞工表揚外，另於4月26日第2場次同時表揚：(1)15名台南市身心障礙者職場楷模；(2)5個進用身心障礙者績優單位；(3)5位移工楷模；(4)31個勞資關係和諧優良事業單位；(5)15個簽訂團體協約事業單位及其所屬企業工會，17日特別邀請台灣杰士電池工業股份有限公司，勞資雙方代表分享促進勞資和諧創造勞資雙贏的密訣。

勞工局王鑫基局長表示，「打造希望家園」是台南市施政的主軸，勞工局透過各項政策規劃，為市民打造一個和諧、活力及友善的就業環境。在保障勞動權益方面，勞工局積極宣導勞動法令，針對事業單位擴大宣導廣度，並透過校園巡迴計畫，將勞權教育向下紮根，以提升市民勞權意識。在提升勞動條件方面，積極協助事業單位簽訂團體協約，敦促勞資雙方溝通協商，以期共創雙贏。2024度勞工局已成功輔導15個事業單位及其所屬企業工會順利簽訂團體協約，對於促進勞資誠信協商，提昇勞動市場競爭力之單位，評選特優「台灣杰士電池工業股份有限公司」等14家，及優等「台南紡織股份有限公司」等17家勞資關係和諧優良事業單位，一同於本次活動加以表揚，肯定他們的付出。且因應美國關稅衝擊，此時更需要工會作為溝通橋樑及黏著劑，站在維護勞工權益與公司營運立場，勞資雙方透過集體協商，找出最佳的因應方案，與公司攜手合作一起渡過難關。

台灣杰士電池工業股份有限公司林東銘部長表示，透過集體協商，公司與員工建立良好的溝通，更能穩定勞資關係，促進雙方更緊密的合作關係；本次勞資雙方簽訂團體協約內容涵蓋工資待遇、工作時間、休假等重要議題；協商過程充分考慮員工的利益和公司的發展需求，力求實現勞資雙贏。

工會理事長呂明達表示，工會簽訂團體協約，為會員爭取有關年終獎金、颱風出勤加班費及追加意外險等福利，雖為工會的一小步，確是勞資和諧的一大步。

勞工朋友們是推動產業發展的基石，勞工的權益保障和工作環境的改善也是推動產業發展的重要因素，勞工局將繼續成為勞工朋友的後盾，為他們創造更好的工作環境，讓每一位勞工都能在自己的崗位上發光發熱，共同推動社會的發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日喝12罐可樂！川普沒脂肪肝、血糖正常　醫曝5關鍵
民眾直擊！廖峻10多天前還在妖怪村拍戲　今中風搶救中
台積電最強Q1！　ADR夜盤股價急拉漲逾5%
朱立倫下令「今晚北檢見」　蔣萬安：我會去
又嗆檢察官！柯文哲批疲勞偵訊沒休息　檢：你自己說不用
前妻＋現任！陸「1男2女」舉行婚禮　警急介入：違法取消
檢調6路搜索！　國民黨北市黨部4要角遭約談

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

賴男欠繳稅罰530筆15萬8千元　台南分署查封3筆持分土地後繳清

「秋楓沐學」美學教師發展空間啟用　台南進學國小正宗館華麗轉身

陳亭妃會勘台南龍眼、荔枝災損　籲各區公所主動協助通報

一代大師陳玉峰藝師遺作　台南陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪嶄新登場

國土綠網、生態給付6年有成　瀕危石虎蹤跡「南投擴及彰雲」

勞工之光感恩有您　台南市模範勞工表揚、勞資和諧優良企業頒獎

強震後首艘國際郵輪停靠　174人遊花蓮！金三角商圈準備好了

婦路旁等人天氣太熱暈眩跌地　里港暖警出手協助

台南夜市化身交通安全小學堂　人本交通新文化

成大校園驚傳實驗室氫氣洩漏　消防緊急出動馳援

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

賴男欠繳稅罰530筆15萬8千元　台南分署查封3筆持分土地後繳清

「秋楓沐學」美學教師發展空間啟用　台南進學國小正宗館華麗轉身

陳亭妃會勘台南龍眼、荔枝災損　籲各區公所主動協助通報

一代大師陳玉峰藝師遺作　台南陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪嶄新登場

國土綠網、生態給付6年有成　瀕危石虎蹤跡「南投擴及彰雲」

勞工之光感恩有您　台南市模範勞工表揚、勞資和諧優良企業頒獎

強震後首艘國際郵輪停靠　174人遊花蓮！金三角商圈準備好了

婦路旁等人天氣太熱暈眩跌地　里港暖警出手協助

台南夜市化身交通安全小學堂　人本交通新文化

成大校園驚傳實驗室氫氣洩漏　消防緊急出動馳援

川普吹牛「每天坐收20億美元關稅」！　美海關打臉曝真實數字

《天國降臨：救贖2》竟沒有兒童　官方稱「因道德風險而放棄」

孫可芳罕見「連說3次火大」 東西路邊被偷…怒揭監視器死角：好會偷？

樂團主唱自認「容易在愛情暈船」　一見琳誼卻嚇醒直喊：完全清醒

快訊／北投關渡自然公園「1男池塘溺水」！無呼吸心跳送醫搶救中

不是單方面！超多人想要LINE「+1功能」　一票秒懂：封鎖沒用

獨／徐乃麟新節目「搭檔2女星」對打胡瓜！來賓錄完累癱　電視台揭播出進度

伯納烏陷死寂！槍手補時絕殺皇馬　兵工廠睽違16年晉級歐冠4強

月薪45K！他咬牙買「1500萬電梯大樓」卻後悔　網：你爸很罩了

台積電魏哲家談關稅「未見客戶任何改變」　否認合資傳言

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

地方熱門新聞

農曆3月19日北港迓媽祖登場！　炸轎、犁炮、真人藝閣超吸睛

成大校園驚傳實驗室氫氣洩漏　消防緊急出動馳援

過嶺人口增　謝美英關切設置賣(商)場進度

產業新尖兵計畫提升技能　27歲女變身工程師

台東阿公騎代步車逆向撞休旅車　虛驚一場

雲林最老歷史建物之一　元長瓦磘庄集會所修復！展現時代紋理

收費停車格繳費改行動支付　桃園市府多收千萬

銘傳國中勇奪JHBL男女籃雙冠　台新力挺邀觀戰職業賽

《馬祖‧藍眼淚》個展　即起中原大學展出

台南漁光島海灘佈滿青苔形成自然美麗景觀

明華園《蓬萊大仙》　4/20觀音永興宮演出

桃園榮家歌唱賽　失智長者唱歌「不忘詞」

台南夜市化身交通安全小學堂人本交通新文化

解決亞東醫院機車亂象　新北跨局合作增330車格

更多熱門

相關新聞

台南夜市化身交通安全小學堂人本交通新文化

台南夜市化身交通安全小學堂人本交通新文化

台南市交通局自16日起推出全新系列「府城夜市踅透透交通觀念記牢牢」，攜手台南市市場處深入各大夜市巡迴，將人本交通及交通安全觀念帶入民眾最熟悉的生活場域，透過互動遊戲介紹人本交通設施、AR/VR體驗教具與現場解說，讓民眾在享受逛夜市樂趣的同時，也能輕鬆學習正確的用路觀念與交通安全知識。

台南首批社宅4000人申請中籤率4.4%　在地：根本抽不中

台南首批社宅4000人申請中籤率4.4%　在地：根本抽不中

茂德進軍台南首案動土　北區公辦都更案單價站6字頭

茂德進軍台南首案動土　北區公辦都更案單價站6字頭

知名影人齊聚台南影視活動三大主軸創作打造影像友善城市

知名影人齊聚台南影視活動三大主軸創作打造影像友善城市

台南市少年隊破獲菸彈製毒場斬獲毒犯10人送辦

台南市少年隊破獲菸彈製毒場斬獲毒犯10人送辦

關鍵字：

勞工之光台南模範勞工頒獎

讀者迴響

熱門新聞

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

創意私房「最變態陳老師」正臉曝！

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」出席曾志偉壽宴

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

批賴瘋狂獨裁　朱：所有黨公職今晚北檢見

韓千萬YTR「趁酒醉性侵」被判刑！

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權

老公「床上1癖好」她無奈求解！過來人警告：會越來越瘋狂

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面