勞工之光感恩有您　台南市模範勞工表揚、勞資和諧優良企業頒獎

▲台南市勞工局每年辦理模範勞工選拔活動，透過各產、職業工會及事業單位推薦，評選出台南市年度模範勞工，2025年獲選者共計356位，將進行頒獎表揚。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

一年一度勞動節將至，為慶祝年度勞工盛事，肯定基層對社會、經濟發展的貢獻，台南市勞工局每年辦理模範勞工選拔活動，透過各產、職業工會及事業單位推薦，評選出台南市年度模範勞工，2025年獲選者共計356位。

為表揚獲選之模範勞工，台南市政府訂於4月25日下午5時在台南市安平區玄饌海鮮宴會館及4月26日上午9時在關子嶺勞工育樂中心（富野溫泉會館）辦理兩場次表揚大會。除模範勞工表揚外，另於4月26日第2場次同時表揚：(1)15名台南市身心障礙者職場楷模；(2)5個進用身心障礙者績優單位；(3)5位移工楷模；(4)31個勞資關係和諧優良事業單位；(5)15個簽訂團體協約事業單位及其所屬企業工會，17日特別邀請台灣杰士電池工業股份有限公司，勞資雙方代表分享促進勞資和諧創造勞資雙贏的密訣。

勞工局王鑫基局長表示，「打造希望家園」是台南市施政的主軸，勞工局透過各項政策規劃，為市民打造一個和諧、活力及友善的就業環境。在保障勞動權益方面，勞工局積極宣導勞動法令，針對事業單位擴大宣導廣度，並透過校園巡迴計畫，將勞權教育向下紮根，以提升市民勞權意識。在提升勞動條件方面，積極協助事業單位簽訂團體協約，敦促勞資雙方溝通協商，以期共創雙贏。2024度勞工局已成功輔導15個事業單位及其所屬企業工會順利簽訂團體協約，對於促進勞資誠信協商，提昇勞動市場競爭力之單位，評選特優「台灣杰士電池工業股份有限公司」等14家，及優等「台南紡織股份有限公司」等17家勞資關係和諧優良事業單位，一同於本次活動加以表揚，肯定他們的付出。且因應美國關稅衝擊，此時更需要工會作為溝通橋樑及黏著劑，站在維護勞工權益與公司營運立場，勞資雙方透過集體協商，找出最佳的因應方案，與公司攜手合作一起渡過難關。

台灣杰士電池工業股份有限公司林東銘部長表示，透過集體協商，公司與員工建立良好的溝通，更能穩定勞資關係，促進雙方更緊密的合作關係；本次勞資雙方簽訂團體協約內容涵蓋工資待遇、工作時間、休假等重要議題；協商過程充分考慮員工的利益和公司的發展需求，力求實現勞資雙贏。

工會理事長呂明達表示，工會簽訂團體協約，為會員爭取有關年終獎金、颱風出勤加班費及追加意外險等福利，雖為工會的一小步，確是勞資和諧的一大步。

勞工朋友們是推動產業發展的基石，勞工的權益保障和工作環境的改善也是推動產業發展的重要因素，勞工局將繼續成為勞工朋友的後盾，為他們創造更好的工作環境，讓每一位勞工都能在自己的崗位上發光發熱，共同推動社會的發展。