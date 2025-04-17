台南夜市化身交通安全小學堂　人本交通新文化

▲台南市交通局自16日起推出全新系列「府城夜市踅透透交通觀念記牢牢」，攜手台南市市場處深入各大夜市巡迴，讓民眾在享受逛夜市樂趣的同時，也能輕鬆學習正確的用路觀念與交通安全知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市交通局自16日起推出全新系列「府城夜市踅透透交通觀念記牢牢」，攜手台南市市場處深入各大夜市巡迴，將人本交通及交通安全觀念帶入民眾最熟悉的生活場域，透過互動遊戲介紹人本交通設施、AR/VR體驗教具與現場解說，讓民眾在享受逛夜市樂趣的同時，也能輕鬆學習正確的用路觀念與交通安全知識。

市長黃偉哲表示，台南在地夜市不僅是民眾日常休閒娛樂的重要場域，更是城市人情味的象徵，市府希望透過這樣親民、互動的宣導方式，讓每一位來夜市的大小朋友都能在輕鬆氣氛中獲得實用的交通知識，進而提升「禮讓行人、安全駕駛」的用路意識，活動內容特別針對民眾常見但容易忽略的錯誤用路習慣，透過淺顯易懂的方式傳達正確觀念，也提高防禦駕駛的意識，讓台南的道路更加安全友善，更讓交通安全成為全民的新日常。

交通局局長王銘德指出，本次巡迴活動透過市場處攜手媒合，共計深入全市8場傳統夜市與民眾實體互動，同時亦結合「人本交通共學習 府城有禮獎送您」線上抽獎活動辦理。以夜市為據點、以人本交通為核心，首站從人文風情濃厚的玉井夜市(4/16)出發，後續將依序巡迴佳里傳統夜市(4/17)、六甲夜市(4/18)、後壁厝夜市(4/19)、花園夜市(4/20)、安中傳統夜市(5/7)、大益夜市(5/8)及武聖夜市(5/9)等，期讓每一場夜市化身為交通安全小學堂。

王銘德局長進一步表示，民眾只要現場體驗人本交通宣導攤位活動，除可獲得現場實用宣導品之外，還能獲得1次「實體學習」專屬抽獎機會！同時再透過「線上學習」活動網頁(http://tainanhote.com/)，完成3項主題(常見易誤解用路觀念、人本交通設施小常識、道安知識挑戰)學習並填寫問卷即可再累積3次抽獎機會，每位民眾至多共可獲得4次抽獎機會，最大獎為宏佳騰 Ai-4 Ever 電動機車，還有多項超值好禮等您來拿！來踅夜市，不僅吃美食逛市集，更能帶走一份守護家人與自身安全的道安觀念。

王銘德局長表示，「府城有禮」不僅是台南文化底蘊與人情味的展現，更是實踐人本交通理念的重要行動。期盼透過夜市這個貼近民眾生活的場域，讓交通安全觀念深入每個家庭、每位市民的心中，誠摯邀請各位大小朋友們踴躍參與，共同邁向及打造更友善、更安心的用路環境。