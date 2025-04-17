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台南市區窄路停車爆糾紛　後車駕駛嗆罵「臭X掰」恐吃官司

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PＯ文指出，台南市東區裕農街二段下班塞車時間，一輛黑色豐田車停放路邊，後方自小客多次鳴按喇叭，結果超車時兩駕駛互罵嗆聲，後方車主也將行車紀錄器PO網。台南市警一分局指出，有違規停車事實可以依規定舉發，另謾罵部分涉公然侮辱罪嫌，係告訴乃論，可處拘役或9000元以下罰金。

▲有網友在網路社群PＯ文指出，台南市東區裕農街二段下班塞車時間，竟有黑色豐田車違停，還要網友逆向通過，網友鳴喇叭後對方還先開窗嗆人，反被網友開噴怒罵。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

▲台南市裕農街二段下班塞車時間，竟有黑色豐田車停在路旁，因此和後方車主發生爭執。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

▲有網友在網路社群PＯ文指出，台南市東區裕農街二段下班塞車時間，竟有黑色豐田車違停，還要網友逆向通過，網友鳴喇叭後對方還先開窗嗆人，反被網友開噴怒罵。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

網友PO的影片中，該條道路狹窄，只有兩個車道供車輛通行，一部黑色小客車停在車邊，後方駕駛按喇叭提醒，沒想到黑車只緩緩移動一小段距離就停止，由於仍然無法通行，後車又按了一次喇叭，對方也是移動一小段距離又停下，網友不得已只好再按喇叭，並伺機逆向到對向車道超車，但兩車會車時，兩駕駛互罵嗆聲。

▲有網友在網路社群PＯ文指出，台南市東區裕農街二段下班塞車時間，竟有黑色豐田車違停，還要網友逆向通過，網友鳴喇叭後對方還先開窗嗆人，反被網友開噴怒罵。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

台南市警一分局交通組長黃文村指出，檢視本案被檢舉車輛停放位置，現場未劃設禁止停車標線，不算是違規停車，一分局今年度迄今針對該路段，取發違規停車共計127件，將持續加強該處違規取締，以維交通秩序及民眾通行權益。第一分局呼籲，民眾如有發現以上疑似違規停車或行車糾紛情形，可立即撥打110報案，一分局將立即派員到場查處。

▲有網友在網路社群PＯ文指出，台南市東區裕農街二段下班塞車時間，竟有黑色豐田車違停，還要網友逆向通過，網友鳴喇叭後對方還先開窗嗆人，反被網友開噴怒罵。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

▲律師梁家瑜提醒，警以比中指或髒話辱罵，恐吃上公然侮辱官司。（圖／記者林東良翻攝）

律師梁家瑜指出，在一般的行車糾紛當中，如果以比中指或是罵髒話或其他言語或行為，只要有損他人的社會地位，就有可能涉犯刑法的公然侮辱罪，那依照法律規定，最重可處拘役或9千元以下之罰金。

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