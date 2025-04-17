「秋楓沐學」美學教師發展空間啟用　台南進學國小正宗館華麗轉身

▲台南市「秋楓沐學－教師專業成長基地」於17日正式揭幕，台南市教育局鄭新輝局長也親臨現場，與學校師生、校友代表及各界貴賓共同見證這歷史性時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市「秋楓沐學－教師專業成長基地」於17日正式揭幕，位處中西區進學國小的標誌性建築「正宗館」，透過校園建物改造定義美感新空間，全國首批獲得設計研究院「學美．美學－教師專業發展空間1.0」300萬元補助，從全台12案以「特教融合的百變魔幻空間」的理念脫穎而出。

全台首波僅3案獲得補助，並歷經20個設計團隊場勘、評選，最終由大玗室內裝修及陳冠瑋建築師事務所進行改造，台南市教育局鄭新輝局長也親臨現場，與學校師生、校友代表及各界貴賓共同見證這歷史性時刻。

市長黃偉哲表示，中西區進學國小正宗館自民國76年由畢業校友捐建，以感念恩師鄧正宗老師對教育的奉獻。多年間，這裡曾作為圖書館、藝術教室及大型展演活動的舞台，承載了無數師生的成長記憶。然而，隨著教育環境轉變，校方在教育部、教育局及社會各界的支持下，透過學美‧美學—校園美感設計實踐計畫重新賦予這座建築新的使命，象徵教育傳承與創新交融的精神，為教師專業發展基地開啟新篇章。

教育局長鄭新輝表示，進學國小正宗館以一樓約80坪的教學空間導入設計思考，打造符合教師需求及兼具美感之專業發展空間，共同支持教師專業成長。「秋楓沐學」的命名寓意深遠，正宗館前的茄苳樹又名「秋楓」，見證百年學校發展，不僅是校園的重要地景，也代表生態教育與生命教育的核心價值，啟發孩子對萬物尊重與感恩之心。「沐學」象徵著教師們在這個空間中沉浸於學習與成長，提升專業素養，彼此交流，共同成長。今日的啟用典禮不僅展現了進學國小對教育創新的投入，也讓在場的師生、校友與貴賓們深刻教育傳承的力量。

進學國小校長李添旺表示，正宗館見證了世代師生的努力與傳承，如今透過校園美感計畫的翻新，讓這座建築不只是回憶的延續，更成為教育創新的象徵。百年珍貴老茄冬樹，長久以來坐落於旁庇護著正宗館。如今重新啟用後的「秋楓沐學」不僅提供學生更優質的學習空間，更是教師專業成長的重要基地，將致力於發展特教教師專業培訓與資源共享，提供一個結合學習、創新與人文素養的教育場域，教師們能在這裡透過跨領域的學習課程、專業研習與交流活動，持續精進教育技能，為特殊教育及多元學習環境貢獻心力，期待未來能持續深化教育內涵，為台南的教育發展開創新的可能。

教育局補充，正宗館因使用執照問題，長期無法獲得公部門經費挹注進行維護，導致修繕進展受限。幸而在進學國小李添旺校長及前任校長周生民鍥而不捨努力，最終成功將產權轉移回校，為這座歷史建築開啟新生契機，使其得以透過校園美感計畫華麗轉身重獲新氣象。未來「秋楓沐學」將承載更多知識與情感，成為一座連結過去、現在與未來的教育場域，讓教師們在這片綠意盎然的環境中，持續汲取新知，培育更多優秀的學子，為台灣的教育發展貢獻更多心力。