肯德基最新「檸檬雲朵蛋撻」明天開賣！吃得到酸甜檸檬餡+棉花糖

▲台灣肯德基「雲朵蛋撻家族」睽違5年推出全新「檸檬雲朵蛋撻」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣肯德基「雲朵蛋撻家族」睽違5年推出全新口味「檸檬雲朵蛋撻」，與在地小農「憋氣檸檬」合作，不僅吃得到酸甜檸檬果泥結合蛋奶餡，頂層的棉花糖還淋上檸檬巧克力醬點綴，香氣十足，4月18日起於全門市限時開賣。

▲檸檬雲朵蛋撻上方的棉花糖淋了檸檬巧克力醬點綴增添濃郁口感。

▲內餡吃得到濃郁蛋奶搭配檸檬果泥、檸檬汁。

肯德基攜手憋氣檸檬推出全新「檸檬雲朵蛋撻」，選用南投認證農場的完熟檸檬採收後急凍保鮮，保留完整酸甜滋味製成，內餡結合濃郁蛋奶餡搭配檸檬果泥、鮮榨檸檬汁，最後放上鬆軟棉花糖，再淋上檸檬巧克力醬點綴，口感酸甜不膩口、果香十足，單點售價55元，也提供加點、套餐、升級價，4月18日起至6月30日限時上市。

▲必勝客找來再睡5分鐘推出全新聯名甜點「日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕」 。（圖／業者提供）

另外，必勝客近日也推出全新甜點品牌「Sweet Hut」，並找來「再睡5分鐘」合作打造最新「日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕」，帶有糖蜜與熟果香的紅茶香加上起司內餡，搭配Q彈黑糖珍珠增添咀嚼口感，奶香超濃郁，原價958元，加購價619元，即日起限時、限量開賣。