罷傅崐萁團隊疑領政府千萬補助　朱立倫：這不是貪汙啥是貪汙？

記者鄭佩玟／台北報導

罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁領銜人李美玲遭爆料，負責的兩個花蓮當地協會這幾年獲得民進黨政府多個單位累積近千萬元補助，李美玲對此發出聲明駁斥，自己已卸下兩協會職務。國民黨主席朱立倫今（17日）痛批，這絕對不是單一個案，民進黨豢養多少公民團體、多少側翼組織，打著公民團體名號對付在野黨，用的都是國家的錢，都是政府的錢，「這不是貪汙，什麼是貪汙？」

▲國民黨主席朱立倫出席罷免張宏陸板橋掃街。（圖／記者林敬旻攝）

網路談話性節目「吃飽來打臉」在節目中指稱，花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會和鳳林鎮觀光旅遊發展協會等，近幾年獲得民進黨政府相關部會的標案及獎補助，前者300.4萬元，後者651萬元，兩協會加總高達951.4萬元，這兩個協會的負責人，都是罷免傅崐萁的領銜人李美玲。

朱立倫今日受訪時認為，這件事一定要追查到底，自己要看民進黨怎麼掰、怎麼扯，這麼嚴重的事情，如果民進黨還可以瞎混過去，台灣就變成民進黨一黨專政的天下，一定要力抗到底。

李美玲今天則發表聲明回應，早在4年前已卸任北林三村社區發展協會理事長職務，鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長職務也在2年前卸下，她在擔任兩協會理事長期間，都專注在社區營造工作的推動，包括老人照顧、環境教育、文化保存等工作，申請的相關補助都依政府法規核銷，也都有會議紀錄可查。

李美玲強調，自己行事坦蕩，若特定政黨人士覺得有不法，歡迎檢舉提告，她願意接受調查，但呼籲特定政黨人士不要用這種烏賊戰術的惡劣抹黑攻擊來混淆視聽，企圖干擾這次的公民行動。

