川普執政美俄關係改善　普丁稱讚馬斯克如蘇聯太空英雄

▲圖為2019年6月，時任美國總統川普和俄羅斯總統普丁在日本大阪的G20峰會上見面。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今日在鮑曼莫斯科國立科技大學（Bauman Moscow State Technical University）向大學生發表談話時，稱讚億萬富豪馬斯克（Elon Musk），認為他可與蘇聯時期的傳奇火箭工程師卡洛勒夫（Sergei Korolev）相媲美。

法新社報導指出，普丁提到馬斯克對火星的著迷，並表示「這種人通常不會出現在人類群體中，他們滿腦子都是某些想法」。普丁認為馬斯克的想法即使在今日看似難以置信，往往會在一段時間後實現，就像蘇聯先驅者卡洛勒夫的想法一樣。

卡洛勒夫被視為蘇聯太空計畫之父，設計了首顆「史普尼克」（Sputnik）衛星及載人太空船「東方一號」（Vostok 1）。這艘太空船於1961年升空，讓蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）成為進入太空的史上第一人。

馬斯克則是美國太空探索科技公司（SpaceX）暨特斯拉（Tesla）執行長，他在川普政府中扮演重要角色。馬斯克時常批評烏克蘭，上月更指控烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）想要一場「永遠的戰爭」。