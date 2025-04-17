蘇姿丰上榜「2025百大人物 」　DeepSeek創辦人入選先鋒類別

▲超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）。（圖／記者呂佳賢攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國《時代雜誌》今天公佈了2025年百大最具影響力人物名單，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）和台裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）名列其中。

蘇姿丰的介紹文章由教育科技公司DeepLearning.AI創辦人吳恩達（Andrew Ng）撰寫。吳恩達在2011年開啟了Google大腦（Google Brain）研究，利用深度學習技術推動人工智慧（AI）系統的革新，被譽為AI先驅。

文章指出，蘇姿丰自2014年擔任執行長以來，成功帶領超微度過難關，並顯著提升公司在個人電腦CPU市場的占有率。她還積極拓展遊戲、資料中心及嵌入式設備等業務，推出了成功的Ryzen和Epyc處理器系列。此外，蘇姿丰還監督了Zen晶片架構的開發，並主導收購晶片製造商賽靈思（Xilinx Inc.），增強公司在可程式化系統單晶片（PSoC）裝置及推論加速器方面的實力。

▲中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）創辦人梁文鋒。（圖／翻攝自X／@longshortgamma）

文章也強調，蘇姿丰讓超微晶片成為輝達（Nvidia）GPU的可靠替代品，並稱讚她兼具理智和遠見，持續在世界上留下深遠影響。

在《時代雜誌》公布的百大名單中，蘇姿丰被列在「巨人」類別，同樣上榜的還有臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。此外，美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（J.D. Vance）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）及科技大亨馬斯克（Elon Musk）等人則名列「領袖」類別。

出生於美國加州的台裔導演朱浩偉則入選「革新者」類別，他執導的著名作品包括《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）和《魔法壞女巫》（Wicked）。此外，中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）創辦人梁文鋒也因其低成本生成式AI模型引發市場震撼，入選「先鋒」類別。