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台東縣政府推動大翅鯨保育　目擊回報助力海洋生態研究

▲24日有民眾在長濱八仙洞岸邊拍攝到大翅鯨躍身擊浪。（圖／台東縣政府提供）

▲24日有民眾在長濱八仙洞岸邊拍攝到大翅鯨躍身擊浪。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

為持續了解台東海域大翅鯨的現況，台東縣政府今年度再度獲得海洋委員會海洋保育署補助，推動「大翅鯨海洋保育教育推廣計畫」。該計畫涵蓋鯨豚調查、目擊回報、志工訓練及教育推廣活動，並透過發送摺頁及網路宣導，鼓勵民眾積極參與回報機制。

縣府呼籲，如民眾在海邊或海上航行時目擊大翅鯨，請立即撥打回報專線0919-611759，提供鯨魚出現的位置等相關資訊，並事後使用手機掃描QR Code回報資料與影像。參與回報的民眾將有機會獲得海洋動物圖鑑及禮券（價值500至1,500元不等）等小禮物。縣府表示，每一次的回報都如同拼湊生態拼圖的一部分，有助於完整掌握大翅鯨的活動軌跡。

台東縣政府指出，3月24日有民眾在長濱鄉八仙洞岸邊拍攝到大翅鯨躍身擊浪的畫面，消息一出，縣府農業處委託的研究人員於25日上午前往長濱進行陸上觀察，並於上午10點多在八仙洞南岸沙灘記錄到兩頭大翅鯨。這兩頭體型相仿的大翅鯨多次以胸鰭擊浪，隨後於下午3點半再度於堺橋休息區觀景台被發現，並持續往南游向三仙台方向。

農業處進一步表示，除陸地觀測外，當日還收到3筆民眾回報的資料，經比對確認當日台東海岸共出現兩小群、共計4隻大翅鯨。其中，領先南下的兩隻體型相仿，另兩隻則為母鯨帶幼鯨的組合。這是今年首次紀錄大翅鯨蹤跡，也是近年來單日觀測到最多大翅鯨的一次。

為持續監測大翅鯨生態，研究人員將於2月至5月的遷徙季節內，在天候允許的情況下，進行岸觀或搭船調查，以累積更多珍貴的生態資料。

由於大翅鯨屬珍稀物種，並被列為瀕臨絕種動物，農業處特別呼籲海上船隻，如在航行時發現大翅鯨，應將航速降至10海浬以下，並盡量避開鯨魚游行方向。此外，賞鯨活動也須遵守相關規範，船隻應與大翅鯨保持至少100公尺以上的安全距離，特別是母鯨與幼鯨同行時，禁止加速超越、包圍或穿越兩者之間，以確保鯨魚不受干擾，共同維護友善的海洋生態環境。

▲24日有民眾在長濱八仙洞岸邊拍攝到大翅鯨躍身擊浪。（圖／台東縣政府提供）

▲24日有民眾在長濱八仙洞岸邊拍攝到大翅鯨躍身擊浪。（圖／台東縣政府提供）

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