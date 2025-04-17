00後年輕人「來整頓家長了」　下班一律不回！師嗆：你不是我老闆

▲00後老師自曝「整頓家長」的經歷。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「00後正式老師整頓職場！」一名國小老師霸氣直呼，家長不滿她沒先報告，就主動管教小孩，而原PO不以為意回應「你不是我老闆，為何要報告？」以及下班後，原PO一律不回家長訊息，「我對孩子一視同仁，但是對家長愛恨分明。」文章曝光後，引來網友熱議「正確的工作心態，推！」

一名女老師在Dcard表示，某次家長質問「為什麼沒先報告」，她當場回應「你不是我老闆，我幹嘛跟你報告？」這番回答讓其他比較資深的老師都捏把冷汗，「怎麼敢這樣跟家長說話？」

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原PO認為，自己還年輕、教職薪水也不多，不必為了這「破飯碗」而憋屈，「如果當老師需要對家長卑躬屈膝，付我薪水的國家政府又不保護我，一味討好家長、打壓老師，那我就辭職不幹了！」

內文中，原PO不禁感嘆「原來輔導管教辦法只是有名無實的裝飾品」，坦言是她雞婆管教學生，導致家長不開心，因而被質疑「沒有正向管教」，這讓她十分灰心，「以後一定柔性勸導，問題行為的學生不聽勸我就閉著眼，只要不管教就不會被告。」

另外，原PO表示，曾遇過傳訊息給家長，但對方未讀未回的狀況，「不願意面對？太棒了！最喜歡這種厭煩導師告狀的玻璃心家長了，省得我還要花時間打訊息、潤飾內文」，一來一往回覆非常耗時間。

最後，原PO也主張下班後，一律不回家長訊息，唯獨天使家長除外，「我對孩子一視同仁，但是對家長愛恨分明。」抱持這樣的態度與做法，原PO直言，總算不會再內耗自己、被情緒勒索，以及被道德綁架，反而更能抱持愉快的心情面對這份教職工作。

底下網友熱議，「報告是下對上，家長跟老師是平等關係，彼此間的對話，用『說明』即可」、「你的理由站得住腳，但如果改成說『請家長利用聯絡簿聯絡』更能說服家長」、「整頓這社會與職場文化由我們00後做起」、「還報告勒，頂多是告知而已」、「正確的工作心態，推」。