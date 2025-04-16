昔要求馬英九「別拿美國恐嚇人民」　藍質疑：國人還能信賴清德？

▲國民黨團召開「對等關稅風暴 拒絕犧牲農民 捍衛全民健康」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

美國關稅衝擊全球，我國農漁民擔憂，這將對台灣農業包含稻米、毛豆、蝴蝶蘭、吳郭魚、鬼頭刀等農漁產品受到非常大的衝擊。國民黨團今（16日）指出，總統賴清德從擔任立委到副總統，對美的說法都不一樣。2009年賴擔任立委時「反美豬」、「反美牛」，並且召開記者會要求當時的馬政府，「不可以拿美國來恐嚇人民」。2020年擔任副總統時，宣示「要保障消費者選擇權」。現在擔任總統，賴說要「積極排除非關稅貿易障礙」；對於美方，賴一變再變，對美立場一再退讓，請問國人還可以信賴賴清德嗎？

副書記長王育敏表示，國人的健康是不可以談判、不是籌碼，國人的健康是賴清德必須要堅守捍衛的原則底線，一寸都不可退讓。國民黨要求賴清德，「不可以拿美國來恐嚇人民」，更不應該犧牲國人健康。

王育敏再次強調，農民權益不能被犧牲，這波關稅衝擊，賴清德說會積極排除非關稅貿易障礙，但是不能犧牲農民的權益，如果大幅降低美國農產品關稅，甚至零關稅，最後真的會變成「滅農」。國民黨力挺農民到底，堅持農產品絕對不零關稅，其次對於國人健康守護，絕對不能被交易、談判和犧牲。賴清德曾經說過「人民有選擇權」，農產品清楚標示，就是給人民有選擇權，讓國人自己選擇是否要吃含有萊克多巴胺的美豬，絕對不能在這次非關稅貿易障礙談判中被犧牲。

藍委張嘉郡表示，台灣農民現在都很擔心，一旦美國農產品大軍壓境，農業部到底準備好了沒有？2024年台灣對美進口農漁產品36.9億美元，而台灣出口美國的農產品僅8.9億美元，貿易順差高達28億美元。美國提出對等關稅之後，是台灣加入WTO之後，農業產品所面臨最大的危機。

張嘉郡說，農業部長陳駿季曾說過，「絕對不會調降美國稻米關稅」、「不可能談到零關稅」，之後又改口稱，「會確保農民權益」。張嘉郡認為，台灣面臨不只有零關稅，還有可能被美方要求擴大購買美國農產品，這是台灣農民所憂心的。尤其是台灣百萬農戶，有高達三成是種植稻米，萬一美國米大舉壓境，台灣稻農會受到非常嚴重的影響，甚至造成「滅農」。

張嘉郡呼籲，拒絕農產品零關稅進口，避免美國農產品大舉壓境。拒絕取消萊豬標示，農業部一定要挺住，維護國人食安選擇權益。同時要拒絕降低農藥殘留標準，台灣一直努力控制用藥、受藥標準，如果因美國壓力而退讓，這讓本地農民無所適從。

藍委蘇清泉表示，川普的對等關稅幾乎每天都在變，目前至少還有90天的談判期，台灣南部縣市都是農業縣，關稅對屏東縣衝擊最大的農產品是毛豆，台灣毛豆一年銷往美國達5、6千公噸，屏東縣就佔了50%左右，其次是蘭花以及吳郭魚、鬼頭刀等養殖漁業。毛豆利潤只有10%，現在輸美關稅就課10%，已經沒有利潤。

蘇清泉提醒賴政府，未來萬一實施零關稅，美國農畜產品全部零關稅進到國內市場，台灣農業會崩盤，政府必須要有因應措施，如何來保障農民生計？又如果美豬進口，屆時連萊克多巴胺最大殘留容許值（MRL）都全面解禁，那麼對國人食安會有相當的疑慮。蘇清泉指出，民進黨在野時主張萊克多巴胺零檢出，到了蔡英文執政就訂下0.04ppm標準，到了賴清德執政就要全面開放？國民黨團絕對沒有辦法接受，堅持按現有規定來規範。

