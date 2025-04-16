開直播罵柯文哲三字經遭求償百萬　吳子嘉：好像太貴了點

記者黃哲民／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉論政惹禍，今（16日）上午因評論BNT疫苗採購案，被行政院前院長蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中提告，吳到台北地院出庭不認罪，堅稱評論公益事項且有查證，下午因罵台灣民眾黨前主席柯文哲與名嘴黃光芹粗話，到北院出庭認罪求輕判，他受訪表示「講髒話是不對的行為」，但柯、黃對他各求償100萬元，他覺得「好像太貴了點」。

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉（左）今（16日）為2件挨告的妨害名譽案，上午與下午分別在台北地院出庭，受訪時一派輕鬆。（圖／記者黃哲民攝）

吳子嘉今下午開庭全部認罪，請求從輕量刑，庭訊僅約5分鐘就結束，法官擇期宣判。吳開完庭受訪一派輕鬆，表示「我個人也認為，講髒話是不對的行為」，所以承認公然侮辱，沒什麼好辯論，「這是非常簡單，黑跟白的問題，不必要浪費國家資源」。

吳子嘉笑稱「為了後代子孫著想」，決定以後不再講髒話，但說完想一想，小小聲改稱「嗯，比較少講」。但他認為柯文哲、黃光芹對他附民求償各100萬元，「罵個三字經，賠100萬，好像太貴了點，對不對？」他虧柯的館長（指陳之漢）每天把三字經當成聖經在背，也沒人要求他100萬，「所以100萬太貴！」雙方律師今開庭前試行調解破局。

不過對於上午審理蘇貞昌、陳時中告他妨害名譽一案，吳子嘉說完全不認罪，自認該案評論針對公共利益，且上午證人證明他有消息來源並合理求證。吳說民事法官判他賠陳200萬元、賠蘇90萬元，看來「好像院長耐受度比較高，部長價值比較大」、「院長反而比較便宜一點，我替蘇貞昌院長打抱不平」。

吳子嘉前年（2023年）5月在網路直播節目，重提2020年時任閣揆蘇貞昌與時任衛福部長陳時中，於新冠肺炎期間採購BNT疫苗涉弊，指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠買疫苗A了1億美元」。民事部分，蘇、陳向吳求償精神慰撫各1000萬元。

民事一審判決吳子嘉須賠償陳時中300萬元、蘇貞昌90萬元，上訴二審改判吳應賠陳200萬元，可上訴，蘇告吳求償的二審仍審理中。蘇、陳另告吳涉犯加重誹謗等罪嫌，北院今上午開庭，傳喚東洋藥品公司前總經理施俊良作證。

▲東洋藥品公司前總經理施俊良，16日出庭為吳子嘉被蘇貞昌、陳時中控告妨害名譽案作證。（圖／記者黃哲民攝）

施俊良於東洋總經理任內涉犯內線交易等罪嫌，另案審理中。他今證稱，德國BNT原廠的代理商上海復星公司，2020年派在台代表王國綸來談合作引進BNT疫苗應急，王提出原廠疫苗授權文件、安排東洋與上海復星高層視訊會議，多次討論冷鏈需求、常溫保存與可能的不良反應等技術問題。

施俊良說，東洋董事長林全指示採購疫苗「我們不要賺錢，只想幫忙」，陳時中也不排斥民間廠商居間連繫，當時全球新冠疫苗採購都由政府出面，後因上海復星要求至少採購1000萬劑，衛生福利部疾病管制署最多只買200萬劑，東洋不可能花錢買800萬劑閒置，所以談判破局，東洋退出這件採購案。

吳子嘉認為施俊良證明王國綸當時確實是上海復星在台代表、具有法律身分，王提供給他的資料，也是合法文件，後來東洋與上海復星合作沒成功，王才來找他爆料這件事情來龍去脈，所以他罵蘇貞昌與陳時中「疑似貪污」、BNT疫苗買太貴，他的論點完全針對公共利益。

至於北院下午審理案情，是去年（2024年）1月總統大選前夕，柯文哲與黃光芹公開指稱《美麗島電子報》做假民調，吳子嘉不滿，開直播罵柯、黃2人「雜碎」等粗話，夾雜三字經，吳因而被起訴涉犯公然侮辱罪嫌。

吳子嘉表示「我講髒話、應該要認罪，我講，我承擔嘛！」但他談柯文哲貪污的部分，台北地檢署已將他不起訴，並起訴柯文哲涉嫌貪污。