苗栗「先師廟」3面金牌遭竊！2賊假裝拜拜　香爐下紅包也摸走

▲苗栗縣卓蘭鎮供奉財神爺的先師廟神像金牌遭竊，警方根據影像鎖定2名慣竊涉案。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國際黃金價格攀升，神明身上的金牌也遭慣竊鎖定。苗栗縣卓蘭鎮供奉財神爺的「先師廟」，昨（14日）發現3尊神明懸掛的3面金牌遭竊，警方根據嫌犯戴安全帽入廟行竊影像，以車追人鎖定轄區2名慣竊，已通知嫌犯到案說明。

大湖警分局今天表示，卓蘭鎮先師廟14日晚上發現，原本懸掛3尊神像身上的3面金牌竟不翼而飛，調閱監視器畫面，發現有2名頭戴安全帽的男子，大剌剌在財神爺生日（12日）隔天晚上7點多，先佯裝拜拜後，再將3面總重2.26錢、市價3萬多的金牌偷走。

警方說，2名竊嫌戴著西瓜皮式安全帽，臉部絲毫不掩飾，行徑十分大膽，擴大調閱監視器釐清，發現13日下午4點多先佯裝拜拜進廟探路，晚上再結伴行竊，除了金牌以外，也偷走香爐下的1200元紅包。

廟方昨將嫌犯犯案影像PO上臉書社團，警方根據嫌犯戴安全帽畫面，鎖定案發當時廟外相關機車，經分析比對，鎖定2名慣竊涉有重嫌，正通知嫌犯到案說明，全案將依竊盜罪嫌函送苗栗地檢察署偵辦。

大湖分局提醒，近年來廟宇金牌、香油錢遭竊案時有所聞，呼籲廟方加裝錄影監視系統防範，建議神像懸掛金牌應取下妥善保存，勿設置防護功能較差功德箱，確保寺廟財物安全。