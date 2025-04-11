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感恩大甲媽！彰化眼鏡公司備15面金牌　捐10萬助弱勢兒童

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一間眼鏡公司副總經理呂先生，感謝大甲媽祖慈悲護佑，家人健康、與妻子迎來第一個孩子，事業也在平穩中發展，今(11日)他趁著大甲媽祖回鑾，與友人合捐15面金牌，並捐助「大甲鎮瀾宮兒童家園」10萬元，希望讓弱勢孩童也能感受到社會的溫暖，並在未來有能力時，將這份愛傳遞下去。

▲彰化一家眼鏡公司副總備15面金牌，捐10萬元助弱勢兒童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化一家眼鏡公司副總備15面金牌，捐10萬元助弱勢兒童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化一家眼鏡公司副總備15面金牌，捐10萬元助弱勢兒童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

呂先生說，他十年前離開家鄉奮鬥，期間經歷事業起伏與家人健康危機。每當遇到困境，他總會回到大甲鎮瀾宮，向媽祖虔誠祈求平安與指引。在信仰的支持下，他不僅度過難關，家人健康逐漸好轉，事業也步步高升。更讓他感恩的是，他與妻子在大甲媽的見證下完成集團結婚，並迎來孩子的誕生，家庭與事業雙雙圓滿。

▲彰化一家眼鏡公司副總備15面金牌，捐10萬元助弱勢兒童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化一家眼鏡公司副總備15面金牌，捐10萬元助弱勢兒童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「媽祖照顧我們，我們也要照顧媽祖的孩子。」呂先生將這份感恩化為具體行動，連續6年在大甲媽祖進香回鑾時奉獻金牌表達謝意。今年與友人一起捐金牌，每面金牌1錢重、16000元，15面共24萬元。除此之外，他更以「感恩」為主題，直接捐出10萬元給大甲鎮瀾宮兒童家園，希望幫助更多需要關懷的孩子。

▲彰化一家眼鏡公司副總備15面金牌，捐10萬元助弱勢兒童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

呂先生的善行並非一時之舉，多年來，每逢春節，他都會親自前往兒童家園，發放紅包並關心孩子們的生活與學習狀況。身為眼鏡產業的專業人士，他更注意到部分孩童因視力問題影響學業，於是主動提供免費配鏡服務，並贈送適合的眼鏡，讓孩子們能清晰看世界，安心追求夢想。

「我是被照顧長大的孩子，現在有能力了，當然要回饋社會。」呂先生謙虛地表示，自己只是盡一份心力，但這份心意卻已溫暖無數孩童的心。他的善舉不僅改善孩子們的生活，更在無形中播下愛的種子，鼓勵更多人投入公益。

▲彰化一家眼鏡公司副總備15面金牌，捐10萬元助弱勢兒童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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