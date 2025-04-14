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台東火警2死悲劇！家屬發文點名兩單位沒作為　縣府回應了

▲台東縣政府即時啓動關懷機制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府即時啓動關懷機制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市強國街於4月8日晚間發生住宅火警，導致兩名原住民族人不幸罹難。事件發生後，部分家屬在社群媒體上表達不滿，質疑縣政府相關單位未及時介入或關懷，並批評至今未獲妥善交代與協助。對此，台東縣政府強調已於第一時間啟動跨鄉支援與原住民族家庭關懷機制，並持續透過相關單位提供心理輔導與生活協助。

根據台東縣政府說法，罹難者分別設籍於大武鄉與蘭嶼鄉。火警發生後隔日（4月9日），大武鄉原住民族家庭服務中心（簡稱原家中心）即派員前往罹難者家中慰問，協助進行心理安撫與資源連結，並持續多日探視案家。社工人員指出，其中一位罹難者與原家中心同仁來自同一部落，使得後續溝通與陪伴更具信任基礎。

第二名罹難者的身分於4月13日確認為蘭嶼鄉籍，蘭嶼原家中心也於14日前往椰油部落探視其家屬，提供慰問與返台後的喪葬事務協助。

然而，罹難者家屬在社群平台發文控訴：「除了警調單位的幫忙，完全沒看到台東縣政府原民處、社會處的作為。」此番言論也引發部分族人共鳴，高雄市原民會主委洪布斯亦於個人臉書發文，對於搜救進度及調查流程表達不滿，直指「第七天了，至今都沒有一個交代，甚至沒有正式慰問」，質疑地方政府反應過於遲緩。

對此，台東縣社會處長陳淑蘭14日偕同同仁前往大武鄉大竹部落，代表縣府發放慰問金。她強調縣府自事故發生以來即展開關懷行動，並表示針對火警地點是否為安置戶的傳聞，經查並無縣府設籍或入住的安置個案。

台東縣原住民族行政處處長方銘總則回應表示，原家中心平時即與社政、衛政、部落耆老及教會建立合作網絡，無論事故發生於本島或離島，只要有族人需要，中心即會出動支援。他也指出，此次事件中，原家中心人員自始即全程參與協助，並持續提供必要關懷與資源連結。

此外，縣府補充，自2024年起原家中心正式納入社會安全網體系，強化在地支持與即時應變能力。未來將持續擴增人力與專業訓練，致力於建構更完善的原住民族社會支持網絡，讓族人可在熟悉語境中獲得有感服務。

縣府重申：「只要有需要，我們會在。」並呼籲如有家庭支持與服務需求，可洽各鄉鎮公所、原民處所屬原家中心或社會處設立的區域社福中心。

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