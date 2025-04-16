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國軍傳共諜案、拍投降片　王定宇質詢爆氣捶桌：政戰局在搞什麼！

▲台南地檢署偵辦立委罷免提議人名冊造假聲押2人，立委王定宇除支持檢調依法嚴辦外，並籲請中選會應暫停林俊憲、王定宇選區連署，待刑事調查後，再予以處理。（圖／記者林東良翻攝）

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者林東良翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣高等檢察署查出，天道盟旗下的太陽聯盟人員與對岸情報組織合作，收買部隊中的士官兵，拍攝投降的心戰影片，揮五星旗、宣稱「中國人不打中國人！」以領取5到30萬元的賄賂。包含總統官邸憲兵、士林憲兵隊都有士官被收買，遭判刑6月到5年8月不等的刑期。綠委王定宇今（16日）質詢時罕見動怒，並痛批「政戰局在搞什麼？我十年來支持你們，這種案子一個接一個、層出不窮，我們當過兵都知道，在營區拿五星旗揮舞、部隊有沒有爛掉？這件事情政戰單位要不要究責？」

國軍威海營區、士林憲兵隊、總統府侍衛室近年皆傳有士官兵淪共諜，並遭到判刑，甚至傳出穿著我國軍服、揮舞五星旗、拍攝投降影片等情況，源頭已追溯至中國利用宮廟結合黑道、錢莊吸收基層軍人。

王定宇質詢時指出，共諜大家深惡痛絕，相信99.99%國軍弟兄都是忠於國家，任何團體都有壞份子，這兩天看到報導，士林憲兵隊、海軍威海營區，穿國軍制服揮五星旗、拍影像，向解放軍效忠，可以拿個三、五萬，這些案子有的起訴、有的掌握，中共吸收常常跟財務有關，國防部有無反制做法？

王定宇今天罕見在台上動怒表示，每個單位、每個部隊都有政戰人員，（還有士兵）在那揮舞五星旗還可以拍影片，「政戰局在搞什麼？我十年來支持你們，這種案子一個接一個、層出不窮，我們當過兵都知道，在營區拿五星旗揮舞、部隊有沒有爛掉？」

王定宇忍不住敲桌表示，這裡還接到一個陳情案，台南新化某營區職業兵、一位下士，一年多前被弄到去跟錢莊借錢，回家騙媽媽的錢，「後來我一查，竟然是單位主管、班長介紹他去借錢的，這部隊怎麼辦！」

他質疑，事後用軍法辦、重辦、槍斃，我沒有話講，可是卻一而再、再而三發生，究竟是結構性問題、組織的問題，還是管理上有什麼漏洞？「威海營區、士林憲兵隊欸！如果這些單位可以在營區揮舞五星旗，山上雷達站、濱海的部隊呢？這件事情政戰單位要不要究責？」

顧立雄回應，這部分一方面經過官兵檢舉、一方面透過自查主動移送，應該是民國112年的事情，現在就直接訂在陸海空軍刑法部分，把「對敵人為效忠之表示」、「對敵人為投降之表示」就直接訂在裡面。

王定宇要求相關單位研擬，軍安總隊是法定情報機關，但也是唯一沒有領到勤工加給的，該給就給、該編制就編制，但如果沒有發揮職能，該要求也要要求。顧立雄表示，現在一方面擴大員額，另外也仿美軍揭密程度，有不同的安全查核，情報機關加給部分，會進行研議。

王定宇說，憤怒來自於看到很多國軍弟兄辛辛苦苦、盡忠職守，出一兩個這種老鼠屎，要解釋多久？且洩露什麼東西，一旦導致信任瓦解、受損，就中了對方（中國）的計。說實在揮舞五星旗能幹嘛？但軍民的信任關係一旦受損了，在台灣社會，在防衛韌性上，很難取得社會（支持）的力量。

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