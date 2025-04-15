憲兵涉共諜案遭判刑　顧立雄痛心：官兵這樣的行為是對國家不忠

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣高等檢察署查出，天道盟旗下的太陽聯盟人員與對岸情報組織合作，收買部隊中的士官兵，拍攝投降的心戰影片，宣稱「中國人不打中國人！」以領取5到30萬元的賄賂。包含總統官邸憲兵、士林憲兵隊都有不少士官被收買，這些官兵先前也遭判刑6月到5年8月不等的刑期。對此，國防部長顧立雄今（15日）受訪時回應，這應該是之前就透過官兵檢舉的案子，官兵這樣的不當行為等於是對國家不忠，很痛心，但這也顯示，國防部相關的保防教育還是有一定的成效。

顧立雄回應，就他的瞭解，這應該是之前就透過官兵的檢舉、自我清查，掌握到之後，跟國安團隊合作就進行偵辦，然後應該是在去年就已經起訴的案子，當然首先要表達遺憾，官兵這樣的不當行為等於是對國家不忠，很痛心。

顧立雄指出，但這也顯示，國防部相關的保防教育還是有一定的成效，因為這個也是官兵檢舉，如同之前說過的，官兵檢舉的案子然後再經由自我清查，這樣的案子大概多達87%左右，顯示保防教育還是有相當的成效。不過還是要繼續在這個反情報、保防及愛國教育上，敵我意識還是要加強。

至於官兵揮舞五星旗有相關罰則？顧立雄表示，現在陸海公民刑法的24條修法公告完成，送行政院審議當中。在24條中，對敵人效忠表示的話，就會在陸海公民刑法做比較明確的規範。