諷「罷綠委罪大惡極」比洩漏國家機密嚴重　黃國昌：綠共與紅共零距離

記者袁茵／台北報導

台北地檢署昨（14日）指揮調查局搜索罷免綠委吳思瑤、吳沛憶團體等6人，今（15日）新北檢調也約談罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人。民眾黨主席黃國昌酸說，只要敢領銜罷免綠委，就是罪大惡極、罪不可赦，嚴重程度比幫中共搜集、洩露國家機密嚴重；民眾黨團副總召張啓楷也直言，「今天的（前民眾黨主席）柯文哲，明天可能就是你」。





▲民眾黨立委黃國昌出席「民進黨窮到只剩共諜？」記者會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

身兼民眾黨團總召的黃國昌、張啓楷、幹事長陳昭姿、立委劉書彬15日上午召開「民進黨窮到只剩共諜？」記者會，會後接受媒體訪問。

針對罷免雙吳6人最高以50萬交保，反觀共諜盛礎櫻20萬元交保，使藍批評「共諜好便宜，罷綠委好嚴重」？黃國昌表示，比較貼切的形容倒不是雙標，而是完全反映出來，現在民進黨掌控下的司法價值體系，其傳遞的訊息很簡單，就是「敢出來領銜要罷免綠委，是罪大惡極、罪不可赦，嚴重程度比幫中共搜集、洩漏國家機密還嚴重！」

黃國昌指出，民進黨用自己掌控的司法清楚告訴台灣社會，「不要站出來罷免綠委，你會出事，很嚴重，嚴重程度比洩露國家機密、長期接受中共包養還嚴重，這才是現在台灣最大的問題。」

黃國昌酸說，「綠共與紅共的距離，其實是零距離。」民進黨跟中國共產黨搞得行徑一模一樣，對內找敵人、批判鬥爭自家人，敢出來反對，就用司法清算、追殺，「台灣司法到底是司法偵查機關？還是政治攻擊的工具？」當賴清德要把台灣帶向專制獨裁時，民眾黨要正告民進黨政府「人民才是國家主人」，而這句話民進黨已經忘記很久了。

黃國昌喊話，人民要站出來告訴民進黨政府「人民才是國家主人」，現在的民進黨不僅成為過去自己討厭的模樣，更成為自己口中要反對的共產黨模樣。

而張啓楷補充道，民進黨共諜20萬交保，國民黨罷免綠委4騎士最高50萬交保、限制出境，這是嚴重的雙標，「在民進黨主政下，連共諜都不值錢、這麼便宜嗎？司法碰到民進黨共諜案就轉彎嗎？」昨天藍委徐巧芯也出來說，台灣司法變政治工具，從柯文哲被押起來開始，「今天的柯文哲，明天可能就是你。」

媒體追問，昨天檢調搜完「罷吳4騎士」，今天是罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人被約談，且外傳國民黨新北市黨部也被搜索，會不會擔心之後其他罷免綠委團隊都可能被搜？黃國昌先說明，任何司法案件，看證據說話，勿枉勿縱。

黃國昌接著表示，為什麼現在台灣社會對司法充滿不信任，因為當司法實際展現出的樣子，不是在偵辦司法案件，變成民進黨的打手時，傷害的不僅是台灣民主法治，更傷害台灣最重要的根本價值。

黃國昌重申，民進黨想透過此方法製造寒蟬效應，司馬昭之心路人皆知，每個人都看得很清楚，但他要告訴民進黨政府的是，「你變成了自己過去最討厭的模樣，你忘記人民才是國家的主人，人民會站出來反對賴清德專制獨裁，反對民進黨把國家機器拿來作為追殺打擊政敵的工具」。

黃國昌批評，司法已經被民進黨玩爛了，中選會公布有涉及到死亡連署的，應該用一致標準下去查，而不是像民進黨現在這樣想製造寒蟬效應，要領銜人全部回家睡覺、敢出來就被重辦，而支持罷免藍委的就是府院黨全部動，「民進黨到底要把台灣帶到怎樣不堪的地步？」

最後，黃國昌強調，當民進黨踐踏台灣民主法治、濫用國家權力到這樣程度，人民是時候站出來，忍無可忍無須再忍，退無可退無須再退，站出來對抗民進黨專制獨裁政體，對抗民進黨綠色恐怖。