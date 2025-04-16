顧立雄：國軍不適服人員降325人、留營率增3%　「招募人才會更精進」

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國軍人力短缺，近5年招募入營之士兵平均有2成寧願賠錢退伍，2022年志願士兵不適服人數共計4066人。對此，國防部長顧立雄今（16日）受訪時表示，過去幾年退役沒有呈現特別明顯的增加情況，還是常態分佈狀況，特別今年有明顯下降，不適服人員降低325人、留營率增加3.25%，國軍在人性化思維為本的管理下，相信會逐步看到成效。

顧立雄今赴外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，對於近日前國安會秘書長吳釗燮助理何仁傑涉入共諜案，顧立雄表示，何仁傑並沒有在他擔任國安會秘書長時任職，而國防部本身安全查核每3年查核一次。該案已經進入司法程序，對個案沒有任何意見，相信至今為止也沒有國防部人員涉入此案。

至於有媒體報導指退役人員暴增，顧立雄說明，過去幾年退役沒有呈現特別明顯的增加情況，還是常態分佈狀況，特別今年有明顯下降，不適服人員降低325人、留營率增加3.25%，114年來看，不但沒有這狀況，退役人員數顯然下降。

顧立雄表示，國軍在人性化思維為本的管理下，相信會逐步看到成效，但不該以此自滿，還是要在留營、招募人才部分再精進。

而國造潛艦原型艦海鯤號目前仍在泊港測試（HAT），預計民國114年4月1日起海上測試（SAT），執行到114年9月30日止。對於是否來得及進行SAT？顧立雄回應，還是要以安全為前提，等到相關的SAT測試缺改，確認安全無疑狀態，可以進行海測情況，才會同意讓它出海測試。