　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顧立雄：國軍不適服人員降325人、留營率增3%　「招募人才會更精進」

▲▼顧立雄 聯訪 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國軍人力短缺，近5年招募入營之士兵平均有2成寧願賠錢退伍，2022年志願士兵不適服人數共計4066人。對此，國防部長顧立雄今（16日）受訪時表示，過去幾年退役沒有呈現特別明顯的增加情況，還是常態分佈狀況，特別今年有明顯下降，不適服人員降低325人、留營率增加3.25%，國軍在人性化思維為本的管理下，相信會逐步看到成效。

顧立雄今赴外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，對於近日前國安會秘書長吳釗燮助理何仁傑涉入共諜案，顧立雄表示，何仁傑並沒有在他擔任國安會秘書長時任職，而國防部本身安全查核每3年查核一次。該案已經進入司法程序，對個案沒有任何意見，相信至今為止也沒有國防部人員涉入此案。

至於有媒體報導指退役人員暴增，顧立雄說明，過去幾年退役沒有呈現特別明顯的增加情況，還是常態分佈狀況，特別今年有明顯下降，不適服人員降低325人、留營率增加3.25%，114年來看，不但沒有這狀況，退役人員數顯然下降。

顧立雄表示，國軍在人性化思維為本的管理下，相信會逐步看到成效，但不該以此自滿，還是要在留營、招募人才部分再精進。

而國造潛艦原型艦海鯤號目前仍在泊港測試（HAT），預計民國114年4月1日起海上測試（SAT），執行到114年9月30日止。對於是否來得及進行SAT？顧立雄回應，還是要以安全為前提，等到相關的SAT測試缺改，確認安全無疑狀態，可以進行海測情況，才會同意讓它出海測試。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「山除薇害 」爆代簽　他認了：父母雙盲
快訊／光陽新董事長出爐　柯俊斌成功上位
快訊／碳佐麻里爆食物中毒！　停業2天
宥勝爆到大學當講師！　主辦三立火速回應了
28歲男陳屍逢甲商圈速食店樓頂！　租客煮飯「看見人腳」
不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度
陳菊已住院4個月！「VIP病房」一天收費萬元起跳
快訊／罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫：諷刺民進黨綠共
台股大怒神！他慘虧24萬　內行曝「1操作」反賺17%
陸收到3千件「台獨打手」舉報！　國台辦：有權管、必須管

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

槓上簡舒培決定開告！　羅智強怒：我要讓造謠者們法院跑不完

藍罷團自貼綠膠帶「封口」　合體朱立倫掃市場邀罷免吳思瑤連署

「反罷免不能再群龍無首！」　徐巧芯批朱立倫：領導要更清楚

鏡民調／49.3%滿意賴清德施政　51.2%滿意卓內閣「關稅應對政策」

不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度

陳菊已住院4個月！持續復健「住VIP病房」　一天收費萬元起跳

大罷免潮未來走向？黃國昌估：最多罷掉2至3席　無法改變大結構

快訊／罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫：是諷刺民進黨綠共

藍青年軍戴納粹臂章行禮遭切割　綠委籲朱立倫道歉：嚴重國際醜聞

曝陳菊「復原很順利」　陳其邁：隨時跟高醫保持聯絡

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

【喝水前要洗手】黑貓手伸水碗裡狂撈　奴才見地板溼一片超無奈

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

槓上簡舒培決定開告！　羅智強怒：我要讓造謠者們法院跑不完

藍罷團自貼綠膠帶「封口」　合體朱立倫掃市場邀罷免吳思瑤連署

「反罷免不能再群龍無首！」　徐巧芯批朱立倫：領導要更清楚

鏡民調／49.3%滿意賴清德施政　51.2%滿意卓內閣「關稅應對政策」

不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度

陳菊已住院4個月！持續復健「住VIP病房」　一天收費萬元起跳

大罷免潮未來走向？黃國昌估：最多罷掉2至3席　無法改變大結構

快訊／罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫：是諷刺民進黨綠共

藍青年軍戴納粹臂章行禮遭切割　綠委籲朱立倫道歉：嚴重國際醜聞

曝陳菊「復原很順利」　陳其邁：隨時跟高醫保持聯絡

狂女縱火「1夜8處」！哥求償215萬被嗆：房又沒倒　一審判賠67萬

世博空拍圖加「青山剛昌」秒變《柯南》電影　網笑：要爆炸了

花蓮溪口媽聖誕遶境！台9線部分南下路段封閉　調撥車道通行

發現12歲女兒遭性侵　猛媽「斬男友生殖器」拖樹叢中焚屍復仇

「川劇」變臉美債跛跌　債券反敗為勝操作攻略

壯漢網路扮美女誘小鮮肉　「調整姿勢」性侵12次！判5年半定讞

國1永康段聯結車「破輪」胎皮炸裂猛噴　後方駕駛：嚇死！

銀行幫凶助詐房！信箱塞滿蕭先生廣告單　住家竟被盜賣8年

美點名台灣「卡」美豬！立委憂關稅壓力退讓　衛福部：不會鬆動決心

皇家季節酒店中港店卸招　開缺「誠徵鋼琴師」？

【奴才上班要遲到了！】狗狗散步找保全翻肚撒嬌不走XD

政治熱門新聞

回台看到一條新聞　矢板明夫吃驚：台海軍事平衡重大變化

石牌站隨機行刺　北捷：所有車站加強維安

石牌站砍人案　北捷開罰10萬、負擔醫藥費

陳菊持續復健「住VIP病房」　一天收費萬元起跳

罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫回應了

藍集結卻不見朱　白：明早現身已晚

徐巧芯號召全民　反抗政府暴政

不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度

北捷石牌站濺血　蔣下令嚴查嚴辦

前枋寮鄉長收回扣、私用公務車貪232萬　監察院全票通過彈劾

收死亡威脅「幾日內，斬首」　吳思瑤報案：心情蠻不舒服

陳冲：對等關稅「台灣首批談判」很危險

第五案！罷免二階門檻達標再+1　黃建賓罷免連署收破1萬1千份

探望陳菊仍心繫大罷免！　柯建銘：我小學五年級就立志打倒國民黨

更多熱門

相關新聞

憲兵涉共諜案遭判刑　顧立雄痛心：官兵這樣的行為是對國家不忠

憲兵涉共諜案遭判刑　顧立雄痛心：官兵這樣的行為是對國家不忠

台灣高等檢察署查出，天道盟旗下的太陽聯盟人員與對岸情報組織合作，收買部隊中的士官兵，拍攝投降的心戰影片，宣稱「中國人不打中國人！」以領取5到30萬元的賄賂。包含總統官邸憲兵、士林憲兵隊都有不少士官被收買，這些官兵先前也遭判刑6月到5年8月不等的刑期。對此，國防部長顧立雄今（15日）受訪時回應，這應該是之前就透過官兵檢舉的案子，官兵這樣的不當行為等於是對國家不忠，很痛心，但這也顯示，國防部相關的保防教育還是有一定的成效。

美司令示警台海若開戰「50萬人絕望死」　顧立雄回應了

美司令示警台海若開戰「50萬人絕望死」　顧立雄回應了

吸金2.2億！國防部資通電少校夫婦確定要入監

吸金2.2億！國防部資通電少校夫婦確定要入監

義務役列5大罪狀怒告國防部！結果曝

義務役列5大罪狀怒告國防部！結果曝

34架次共機出海擾台　配合7艘共艦「聯合戰備警巡」

34架次共機出海擾台　配合7艘共艦「聯合戰備警巡」

關鍵字：

國防部顧立雄志願士兵海鯤號退伍

讀者迴響

熱門新聞

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

前輔導長內內認了「直播沒人看」

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

張藝人設翻車！

影帝金哈克曼案　致死病原找到了

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

人妻下體噴血掛急診！醫動完手術抓包她外遇

30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面