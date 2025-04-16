為醫學研究捐遺體！他發現媽媽被用於「炸彈測試」　怒告捐贈公司

▲男子發現原本為阿茲海默症研究而捐出的母親遺體，竟被用於美國軍方的炸彈測試實驗。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

美國亞利桑那州的一名男子近日對一家遺體捐贈公司提起訴訟，原因是他發現原本為阿茲海默症研究而捐出的母親遺體，竟被用於美國軍方的炸彈測試實驗，引發社會譁然。

根據外媒報導，吉姆斯托弗（Jim Stauffer）的母親多麗絲（Doris）於2014年因阿茲海默症病逝。斯托弗遵從母親的遺願，將她的遺體捐贈給位於鳳凰城的「生物資源中心」（Biological Resource Center，簡稱 BRC），希望能為該疾病的研究做出貢獻。

然而據《路透社》的報導，斯托弗後來發現，包括其母在內的20多具捐贈遺體，竟被轉賣給美國軍方，並在爆炸實驗中使用。報導指出，BRC以每具遺體約5893美元的價格出售，未告知家屬遺體的實際用途。

斯托弗在接受《KNXV》採訪時表示，「我無法從這件事中擺脫出來。每當回憶湧現、每當我看著一張照片，就會浮現這樣醜陋的畫面，揮之不去」。他認為，BRC業者對家屬和逝者毫無尊重，只在乎金錢利益。

報導中指出，美國每年約有2萬人選擇將遺體捐作醫學研究用途，但遺體捐贈行業在法律規範上仍存在許多灰色地帶。儘管《統一解剖捐贈法》對器官捐贈提供了一定程度的監管，但專家指出，對於完整遺體的用途和處理，相關規範仍十分模糊。

聯邦調查局特工保羅（Paul Micah Johnson）長期調查此一領域，他指出，「醫學研究和教育，尤其是教育，是一個模糊的術語，即使在法律中也沒有明確定義。整個行業對家庭的誤導相當普遍。」

BRC目前已經停止運營，其負責人斯蒂芬戈爾（Stephen Gore）曾因非法控制企業而被判處一年監禁緩刑以及四年監督釋放。他在法庭上承認錯誤，但此案仍引發社會對遺體捐贈透明度與倫理規範的高度關注。目前斯托弗對 BRC 提出的訴訟仍在進行中，他表示希望透過法律途徑，為母親及其他受害家庭討回公道。

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