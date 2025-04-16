搭機「常見1行為」讓空服員反感！她1天遇2次　網喊：超失禮

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國／VCG）

記者周亭瑋／綜合報導

一名日籍空服員日前透露，值勤時經常會有旅客直接抓住她的手，來表達需求，儘管她知道對方並無惡意，但此舉不僅會嚇到她，也會有種不太舒服的感覺。文章掀起討論，不少網友直言，這種肢體接觸相當失禮，甚至能構成性騷擾了。

該名日籍空服員在Threads提到，她經常在通過機艙走道時，被乘客忽然抓住手腕，以此來表達需求，這讓她相當困擾，「雖然知道你們不是故意的，但會嚇一跳，感覺也不好。」

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原PO表示，乘客可以按服務鈴，或者舉手她也會看到的，「今天就發生了兩次，我真的覺得很無奈。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國／VCG）

對此，許多網友留言表示，「這樣真的蠻失禮的」、「竟然會去抓人家的手，這不就是性騷擾嗎？」「我覺得有些人是故意這樣做的」、「為了不被抓住，把手保持在高的位置，還有可能被摸屁股呢」、「毫不猶豫地觸碰別人的身體，那是怎麼回事呢？」「這是缺乏考慮的行為呢」、「會不會是因為空服員常常從身後咻一下就走過去了，對方一時緊張就用手抓住了」、「真是辛苦了！我認為這是性騷擾了」。

另外，也有服務行業的人直言，「我在餐飲業工作，被從背後拍肩膀或背部等身體部位叫住，也會心情變差，如果按呼叫鈴或者叫一聲，我都會注意到的」。

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