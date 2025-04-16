　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭機「常見1行為」讓空服員反感！她1天遇2次　網喊：超失禮

▲▼飛機，搭飛機，客機，客艙，空服員，空姐，行李。（圖／VCG）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國／VCG）

記者周亭瑋／綜合報導

一名日籍空服員日前透露，值勤時經常會有旅客直接抓住她的手，來表達需求，儘管她知道對方並無惡意，但此舉不僅會嚇到她，也會有種不太舒服的感覺。文章掀起討論，不少網友直言，這種肢體接觸相當失禮，甚至能構成性騷擾了。

該名日籍空服員在Threads提到，她經常在通過機艙走道時，被乘客忽然抓住手腕，以此來表達需求，這讓她相當困擾，「雖然知道你們不是故意的，但會嚇一跳，感覺也不好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，乘客可以按服務鈴，或者舉手她也會看到的，「今天就發生了兩次，我真的覺得很無奈。」

▲▼飛機,機艙,搭機,空姐,乘客,示意圖。（圖／VCG）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國／VCG）

對此，許多網友留言表示，「這樣真的蠻失禮的」、「竟然會去抓人家的手，這不就是性騷擾嗎？」「我覺得有些人是故意這樣做的」、「為了不被抓住，把手保持在高的位置，還有可能被摸屁股呢」、「毫不猶豫地觸碰別人的身體，那是怎麼回事呢？」「這是缺乏考慮的行為呢」、「會不會是因為空服員常常從身後咻一下就走過去了，對方一時緊張就用手抓住了」、「真是辛苦了！我認為這是性騷擾了」。

另外，也有服務行業的人直言，「我在餐飲業工作，被從背後拍肩膀或背部等身體部位叫住，也會心情變差，如果按呼叫鈴或者叫一聲，我都會注意到的」。

►越南女生「曬6位數薪資條」他超衝擊！　一票人吐真相：真的很瘋
►家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電：家人變了
►一堆家長排隊打！他無聊玩「1機台」突噴150驚呆　網笑：1500起跳

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「山除薇害 」爆代簽　他認了：父母雙盲
快訊／光陽新董事長出爐　柯俊斌成功上位
快訊／碳佐麻里爆食物中毒！　停業2天
宥勝爆到大學當講師！　主辦三立火速回應了
28歲男陳屍逢甲商圈速食店樓頂！　租客煮飯「看見人腳」
不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度
陳菊已住院4個月！「VIP病房」一天收費萬元起跳
快訊／罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫：諷刺民進黨綠共
台股大怒神！他慘虧24萬　內行曝「1操作」反賺17%
陸收到3千件「台獨打手」舉報！　國台辦：有權管、必須管

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵、台鐵停車不當頻傳　交長：駕駛艙將裝攝影機

快訊／高雄碳佐麻里爆食物中毒！8食材檢驗中　停業2天改善缺失

搭機「常見1行為」讓空服員反感！她1天遇2次　網喊：超失禮

把握今、明好天氣　周五起變天「降雨熱區」曝

GG長疹子！看診被女醫摸竟「起反應」　1句話讓他笑喊：爽到不行

列車過站未停　高鐵揭原因：駕駛近期未開停板橋班次

見準媳婦衣服、包包老舊　天使婆婆「霸氣轉10萬元」：去買新的

抖音網紅「斑馬線忘我熱舞20秒」騎士看傻！因1動作警察無法開罰

台股大怒神！他還慘虧24萬　內行曝「1操作」反賺17%

越南女生「曬6位數薪資條」他超衝擊！　一票人吐真相：真的很瘋

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

【喝水前要洗手】黑貓手伸水碗裡狂撈　奴才見地板溼一片超無奈

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

高鐵、台鐵停車不當頻傳　交長：駕駛艙將裝攝影機

快訊／高雄碳佐麻里爆食物中毒！8食材檢驗中　停業2天改善缺失

搭機「常見1行為」讓空服員反感！她1天遇2次　網喊：超失禮

把握今、明好天氣　周五起變天「降雨熱區」曝

GG長疹子！看診被女醫摸竟「起反應」　1句話讓他笑喊：爽到不行

列車過站未停　高鐵揭原因：駕駛近期未開停板橋班次

見準媳婦衣服、包包老舊　天使婆婆「霸氣轉10萬元」：去買新的

抖音網紅「斑馬線忘我熱舞20秒」騎士看傻！因1動作警察無法開罰

台股大怒神！他還慘虧24萬　內行曝「1操作」反賺17%

越南女生「曬6位數薪資條」他超衝擊！　一票人吐真相：真的很瘋

狂女縱火「1夜8處」！哥求償215萬被嗆：房又沒倒　一審判賠67萬

世博空拍圖加「青山剛昌」秒變《柯南》電影　網笑：要爆炸了

花蓮溪口媽聖誕遶境！台9線部分南下路段封閉　調撥車道通行

發現12歲女兒遭性侵　猛媽「斬男友生殖器」拖樹叢中焚屍復仇

「川劇」變臉美債跛跌　債券反敗為勝操作攻略

壯漢網路扮美女誘小鮮肉　「調整姿勢」性侵12次！判5年半定讞

國1永康段聯結車「破輪」胎皮炸裂猛噴　後方駕駛：嚇死！

銀行幫凶助詐房！信箱塞滿蕭先生廣告單　住家竟被盜賣8年

美點名台灣「卡」美豬！立委憂關稅壓力退讓　衛福部：不會鬆動決心

皇家季節酒店中港店卸招　開缺「誠徵鋼琴師」？

【切大西瓜】電動車出巷口逆向轉彎　騎士險遭擊落！

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

人妻下體噴血掛急診！醫動完手術抓包她外遇

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

4款「國民美食」吃多恐害糖尿病！

吃Buffet「掃光30隻炸蝦」排隊客怒罵！網喊沒有錯

韓啦啦隊女神再來台！　身邊新男人「露餡」

國中妹買YSL包「媽媽結帳」！網嘆：人生分水嶺在羊水

好天氣倒數！　「2道鋒面」下波劇烈雨更大

一級致癌病毒藏9成人體內「裝死」5方式可預防它甦醒

賴品妤辣照連發秀美腰　曾玟學曝心聲

北藝大生轟「青鳥像邪教入侵」　校方回應了

虎航機票「最低100元」10點開搶　全航線都有優惠

ChatGPT「寵物溝通」準爆　網實測：看到哭慘

更多熱門

相關新聞

前空服員曝搭機「這幾樣」千萬要避雷

前空服員曝搭機「這幾樣」千萬要避雷

一名前空服員警告，飛行途中攝取某些食物和飲品可能對健康構成威脅，建議乘客避免高風險的餐點，以降低食物中毒與身體不適的機率。他強調，飛機上的水源、肉類餐點與某些易致脹氣食物都可能對乘客或機艙衛生造成影響，呼籲大眾重視機上飲食安全。

搭機返台遇雷雨「乘客吐得亂七八糟」！驚險畫面曝

搭機返台遇雷雨「乘客吐得亂七八糟」！驚險畫面曝

國教署已婚科長強摸女下屬遭判刑　教育部開鍘：記兩大過免職

國教署已婚科長強摸女下屬遭判刑　教育部開鍘：記兩大過免職

被控性騷　他怒嗆「一句話」真出事了

被控性騷　他怒嗆「一句話」真出事了

趁紅燈「貼少女聞髮香」！高雄怪阿伯到案了

趁紅燈「貼少女聞髮香」！高雄怪阿伯到案了

關鍵字：

空服員乘客肢體接觸性騷擾討論

讀者迴響

熱門新聞

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

前輔導長內內認了「直播沒人看」

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

張藝人設翻車！

影帝金哈克曼案　致死病原找到了

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

人妻下體噴血掛急診！醫動完手術抓包她外遇

30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面