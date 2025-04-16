探望陳菊仍心繫大罷免！　柯建銘：我小學五年級就立志打倒國民黨

▲柯建銘南下探望，但未見到陳菊。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘，下同）

記者郭運興／台北報導

監察院長陳菊去年發現右腎長腫瘤，手術切除後，出院前一天又突發左側腦血管阻塞，目前仍在住院，而前總統蔡英文12日南下高醫探望。對此，立法院民進黨團總召柯建銘今（16日）表示，15日下午他也前往探望，但未見到陳菊，心有惆悵，這次「大罷免」他等了60年，「因為我小學五年級就立志打倒國民黨」，時機已至，是給藍白最後致命一擊，「鐵定成功的」，相信老柯，雖孤寂但信心百分百，就此敬告，祝福早日康復，一起目睹藍白走入歷史焚化爐。



柯建銘表示，知道陳菊院長生病，大家都很關心，但消息有限。日前從媒體得知蔡前總統有來探望，做為一個晚輩，但又是長期戰友，民進黨是他們共同努力的戰地園區。

柯建銘表示，知道陳菊當監察院長後，最大的遺憾是須中立，「當戰士失去戰場又見國事紛亂，藍白賣台亡國，心急如焚是院長心情，我腳三度開刀，又煩妳來探望，言語中對立法院亂象不滿，有奈何之感」。

柯建銘直言，菊姐一輩子為台灣付出，為理想正義而戰又勇於提攜後輩，對理想的堅持是所有台灣人景仰之處，一生艱難，但又精彩，台灣他會用盡一切力量去保護。

談到大罷免，柯建銘說，這次「大罷免」是他等了60年之時機已至，因為小學五年級就立志打倒國民黨，時機已至、時機已熟，是給藍白最後致命一擊，「鐵定成功的」，相信老柯，雖孤寂但信心百分百，就此敬告。

最後，柯建銘強調，祝福早日康復，一起目睹藍白逃亡，走入歷史焚化爐，搶救台灣只剩下14天時。