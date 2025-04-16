Apple Watch救人一命　紐西蘭女收異常通知就醫「發現血癌」

▲紐西蘭一名女子靠Apple Watch檢測出身體異常，就醫後確定罹患血癌。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭女子阿曼達福克納（Amanda Faulkner）去年把Apple Watch換成全新的Apple Watch 10，結果不斷跳出異常警示，決定就醫，沒想到真的救她一命。因為她在醫院接受檢查之後，確定罹患急性骨髓性白血病，且醫師還說，若再晚幾天來醫院，她很可能會沒命。

9to5mac報導，阿曼達福克納之前儘管覺得身體發熱且疲勞，月經量也很大，但她並未把這一切放在心上，只認為可能與高溫有關，或甚至是更年期到了。

就在去年，她把使用多年的舊款Apple Watch換掉，改用Apple Watch 10，搭載「生命徵象」（Vitals）應用程式。這款應用程式可追蹤用戶夜間健康指標，檢視心率、手腕溫度、血氧濃度和睡眠持續時間等數據，並在每日上午發送報告，若出現異常數值就會發出提醒。

阿曼達福克納透露，她的Apple Watch 10多次發出警報，顯示她的靜止心率從以前的每分鐘55次升高至每分鐘90多次。起初她還以為是Apple Watch故障出問題，但隨著異常數值的警示提醒不斷出現，她今年1月決定就醫，並把這些異常數據提供給醫師。

沒想到醫師後來立刻把她轉診至急診接受檢查，最終被診斷出罹患罕見血癌急性骨髓性白血病。醫師還說，若阿曼達福克納再晚幾天就醫，就可能因為未治療的癌症及其併發症死亡。阿曼達福克納後來轉院接受化療，預計今年7月前往威靈頓接受幹細胞移植手術。

阿曼達福克納直言，若當時不是智慧手錶一直跳出警示提醒，根本就不會注意到身體有什麼不對勁。丈夫麥克（Mike）則是感謝Apple Watch救了妻子一命，增加她戰勝癌症的機會。