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陸女被當「癌症病人」切除5器官離世　家屬慟：主治醫師仍在看診

手術,開刀。（圖／達志／示意圖）

▲張婦被誤診胰腺癌，手術切除5個器官，術後虛弱離世。（示意圖／達志）

記者柯沛辰／綜合報導

香港大學深圳醫院2018年對77歲張姓婦人實施「胰腺癌手術」，切除了張婦5個器官。3個多月後，張婦離世，家屬查看病歷，才赫然發現張婦根本沒有罹患癌症，氣得一狀告上法院。如今案經一、二審，法院判決院方要負全部賠償責任。不過，涉案醫師至今仍在看診。

2018年8月初，張婦在港大深圳醫院體檢時發現膽管擴張，隨即被收治入院，診斷為「總膽管擴張查因：膽囊結石伴隨慢性膽囊炎」。入院後，她接受了彩超、CT等檢查，未發現任何異常，僅有2項腫瘤標記比正常值略高。

女兒郇女士回憶，「後來我們得知，總膽管內徑的正常值在6到8毫米，我母親的數值是8毫米，應該是正常範圍內。」但當時家人們都不懂，所以還是同意母親住院治療。

當時主治醫生建議張婦接受ERCP手術（用於診斷胰腺、膽道疾病的診斷技術），而張婦也從善如流，在2018年8月14日接受ERCP手術，但病理報告顯示，細胞成分極少且部分細胞退化，不足以明確診斷。

隨後，醫師又建議張婦進一步檢查，因此張婦又到廣州中醫藥大學金沙洲醫院做了PET-CT檢查，診斷意見為「考慮為惡性腫瘤可能性大」。不過，主治醫師沒有安排進一步檢查，就直接診斷張婦是胰臟癌，並進行全胰腺切除術，要求家屬簽字。

女兒郇女士痛訴，「如果醫生跟我們說是懷疑胰腺癌，我們可能會去其他醫院做進一步檢查確診，但醫生確診了胰腺癌，我們就簽署了手術同意書，這是欺騙行為。」

8月27日上午8時左右，張婦被推進手術室，手術持續了8個多小時，切除了膽囊、周圍淋巴、胰臟、十二指腸和遠端胃，醫生也未和家屬說明術中情況。近一個月後，張婦出院。

不過，郇女士回憶「手術後母親身體一天比一天差，吃不了東西，不停拉肚子，虛弱得不得了，那種慘狀，回憶起來太難受了，母親太痛苦了，出院後沒多久又住院治療。」之後，張婦身體虛弱，又兩次住院，隨後身體狀況急劇惡化，最終在12月2日因肝衰竭離世。

張婦去世後，家屬查看病歷發現，張婦的病理圖文報告中，無論是膽囊、周圍的淋巴、胰臟、十二指腸、遠端胃等，均無惡性腫瘤的證據。

郇女士悲痛地說，「沒有癌症，為何要切掉5個器官？老人5個消化器官被摘除，沒辦法代謝，其他器官慢慢逐漸衰竭，導致離世」、「如果母親當初沒有做那個手術，或許現在依然健在...」

郇女士認為，港大深圳醫院根據廣州中醫藥大學金沙醫院出具的那份「胰腺惡性腫瘤可能性大」的報告，便將母親診斷為胰腺癌，還給母親做了「全胰腺切除術」，最終導致母親3個月後去世，在醫療行為上明顯存在重大疏失。

2019年8月，郇女士向深圳市福田區人民法院提起民事訴訟。經法院委託機構鑑定，港大深圳醫院的醫療行為存在重大過錯，與張婦死亡存在主要因果關係，責任參與度為61%至90%。

法院也認為，院方術前診斷依據不足，手術方式選擇不妥，也未與家屬進行充分溝通，應承擔8成責任，因此一審判決醫院須賠償包括精神撫慰金等在內的各種費用，一共人民幣47萬餘元。不過，雙方均不服上訴。

2023年11月，深圳市中級人民法院二審判決港大深圳醫院負全部賠償責任，賠償病人家屬62萬餘元。法院認為，醫院在無明顯的惡性腫瘤組織學證據下，實施「全胰切除術」，患者死亡與手術方式的選擇有一定關係。

此後，港大深圳醫院申請再審。2024年7月16日，廣東省高級人民法院做出終審判決，駁回其再審申請。

事後，郇女士認同法院判決，但認為主治醫師應負有刑事責任，又再向公安機關報案。她認為，紀姓主治醫生在檢查順序上存在故意錯誤，導致誤診和不必要手術，涉嫌故意傷害他人致死。

事實上，早在2020年10月案件一審期間，郇女士就曾向深圳市衛生健康委反映此事。一份市衛生健康委問詢筆錄中，一位手術參與者稱：「手術中在表面未能看到或摸到腫塊，我們也是按原計劃施行手術，這次手術不是剖腹探查，冰凍切片不是為了明確診斷，也不需要告知患者家庭和患者。」

郇女士看完氣憤地說，「即使在手術中沒有發現腫瘤，仍按計劃實施，給一個快80歲的老人摘器官，計劃比人命重要嗎？」此外，她還發現一份2018年8月27日的「術後首次病程記錄」，顯示術中診斷：「近端胰管狹窄查因：胰腺腫瘤？」文末打上了一個大大的問號。

郇女士痛批，「手術都做完了，5個器官都摘除了，還在查因，還打著問號。那為什麼告訴我們是『胰臟癌』？為什麼不做術中快速病理確診，直接切器官？」

儘管郇女士多次報案，但截至目前，公安機關尚未立案，紀姓醫師也仍在港大深圳醫院任職，該院未受到行政處罰。

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