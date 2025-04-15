川普下波關稅衝擊藥品？　邱泰源：癌症藥有可能漲價

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國川普總統預告將不排除對藥品加徵關稅，由於台灣諸多藥品仰賴進口，尤其癌症藥物，外界關注健保是否調漲。對此，衛福部長邱泰源今（15日）受訪時表示，健保沒有要調漲，不過預防勝於治療，都要準備好各種可能發生情況，但 關稅變來變去，還是擔心進口藥漲價可能性，而美國藥品特別關係到癌症藥物進口量，一定要符合國內使用，有可能漲價的都做最好準備。

行政院長卓榮泰今率部會閣員至立院施政總質詢，衛福部長邱泰源會前接受媒體聯訪，對於美國藥品課關稅，健保會有因應機制，是否會漲價？邱泰源回應，沒有，預防勝於治療，都要準備好各種可能發生情況，都要妥善準備，包含攸關人民健康的藥品，雖然第一波關稅沒有藥品、醫材，但關稅變來變去，還是擔心進口藥漲價可能性。

邱泰源指出，健保藥品管理辦法寫得很清楚，如果有漲價的話，就會做成本分析，然後跟健保署申請，並依據調價，不會影響藥物進口，都做最好準備。

至於癌症藥品來自美國比例？邱泰源表示，有百分之十藥品來自美國，當然特別關係到癌症藥物進口量，一定要符合國內使用，有可能漲價的都做最好準備，請國人安心，無論是藥價調整因應、缺藥平台靈活性，兩個機制保障國人用藥充分跟安全。

