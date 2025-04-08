吃錯油害「癌細胞收買白血球」！醫：選錯恐拖垮免疫系統

▲基因醫師張家銘表示，吃錯油的話，可能會影響免疫系統運作、導致誤判敵我。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

基因醫師張家銘於臉書發文指出，許多癌症患者儘管接受了化療和免疫藥物治療，癌症仍會復發。他解釋，問題可能出在日常飲食中的油脂選擇錯誤，影響了免疫系統的運作，其中大豆油、玉米油、葵花油等油品中的Omega-6脂肪酸，當中含有的物質「花生四烯酸」可能導致免疫細胞誤判敵我。

張家銘在貼文中提到，吃錯油會讓免疫細胞受到壞脂肪影響，白血球的判斷力會出現誤差，反而成為癌細胞的幫兇，導致治療效果不彰。他引用2025年發表在《Immunity》期刊的研究，該研究表明，吃進過多壞脂肪，如花生四烯酸，會讓免疫細胞誤判敵我，進一步影響治療效果。

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這項研究針對三陰性乳癌，發現經過治療後倖存的癌細胞會儲存大量花生四烯酸，並透過胞外囊泡將其送入白血球中，改變其行為，抑制抗癌殺手T細胞的作用，導致免疫治療無效，花生四烯酸宛如「癌細胞收買白血球」的秘密武器。

張家銘指出，花生四烯酸來自日常飲食中的Omega-6脂肪酸，如大豆油、玉米油、葵花油等。現代人的飲食習慣使Omega-6和Omega-3的比例嚴重失衡，建議理想比例應在4:1以下，但現實情況往往達到20:1甚至30:1。

張家銘建議，透過減少Omega-6脂肪酸的攝取，或使用藥物阻斷花生四烯酸的生成，可以改善免疫系統的反應。他建議改用橄欖油、苦茶油等富含單元不飽和脂肪的油脂，多吃富含Omega-3的食物，如鮭魚、亞麻籽等，保持健康的脂肪酸比例。

他強調，抗癌不僅靠藥物，還需注意日常飲食中的油脂選擇。吃對油能幫助治療，吃錯油則可能拖垮整個免疫系統，影響治療效果。他呼籲大家少吃外食、多看成分標示，選擇對的油，以保護免疫系統，達到更好的治療效果。

張家銘最後提醒，免疫系統需要我們平常的良好對待才能有效運作，選對油脂是維持健康的關鍵。