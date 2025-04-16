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關稅大刀重塑晶片版圖？　BBC分析「川普盤算」恐落空

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普關稅政策，持續衝擊全球經濟。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

BBC以「川普晶片策略的危險之處：美國將難以與亞洲抗衡」為題報導，川普試圖透過「關稅」與保護主義，奪回晶片產業主導權，但卻與亞洲經驗背道而馳，恐怕很難重新打造一個花費數十年才建立、製造過程高度複雜又精細的晶片生態系。

從洗衣機、iPhone、軍機到電子產品，晶片可說是驅動一切事物的核心，儘管它是在美國發明，如今最先進的晶片卻在亞洲以驚人規模生產，而且製造過程昂貴、技術複雜。

舉例來說，一台iPhone含有的晶片，可能在美國設計，在台灣、日本或南韓生產，使用原料包含來自中國的稀土，接著被送往越南包裝，運至中國組裝與測試，然後再被運回美國。這是一個經過數十年發展，深度整合的產業生態系。

而半導體之所以在亞洲興起，中國、台灣、日本與韓國向晶片企業提供大量補貼，是取得成功的一大原因。在很大程度上，這也是「美國晶片法」背後的想法，該法旨在透過分配撥款、稅收抵免與補助，激勵國內製造業，促使晶片製造回流，並且讓供應鏈多元化。

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲川普與台積電董事長暨總裁魏哲家，在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

目前一些晶片公司已經成為該法案的受益方，例如台積電（TSMC）就獲得66億美元的補助與貸款，在亞利桑那州建廠。除了承諾投資650億美元興建3座工廠之外，該公司還將在美國加碼投資1000億美元。而在中國反覆威脅控制台灣的情況下，讓晶片生產多元化，對於台積電而言也是有好處的。

不過，台積電在美國的投資也面臨挑戰，例如成本飆升、難以招募技術人員、工程延宕、當地工會反彈等。市場情報公司Counterpoint研究主管愛因斯坦（Marc Einstein）指出，晶片工廠不是一般工廠，而需要高科技無塵環境，耗費多年才能建成。

此外，儘管台積電加碼在美投資，亞歷桑納州廠也能夠生產高品質晶片，但該公司已經表明，大部分製造業務仍將留在台灣，尤其是最先進的電腦晶片。《晶片戰爭：世界最關鍵技術的爭奪戰》作者米勒（Chris Miller）指出，美國生產的晶片「比台灣的尖端技術落後了一代」，而且「台灣的產能大得多了。」

BBC指出，台灣花費數十年才打造出現在的產能，儘管中國威脅斥資數十億，趕上台灣在該產業的實力，但台灣依舊蓬勃發展。其中，台積電能夠與美日巨頭競爭的重要因素，包括最優秀的工程師、高技能勞工與知識共享。

不過，川普的移民政策，可能限制來自中國或印度的高技術人才。愛因斯坦直言，就連馬斯克（Elon Musk）都遇上特斯拉工程師的移民問題，「這是一個瓶頸，他們無能為力，除非他們完全改變對移民的立場。你沒辦法用魔法憑空變出一個博士生。」

▲▼台積電在加州聖荷西設有設計中心據點。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電在加州聖荷西的設計中心據點。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，川普依然加大關稅力道，下令對半導體產業進行國安貿易調查。米勒認為，這可能促使多個關鍵經濟體重新關注國內製造業，並讓一些企業尋找新市場。他以華為與Deepseek的AI聊天機器人為例，「如果他們（中國）打造出更好的晶片，大家都會去找們。（提高）成本效益是他們現在可以做到的，未來則是超高科技製造。」

與此同時，這也可能催生新的製造中心，而專家們一致看好印度。與美國相比，印度更有機會融入晶片供應鏈，因為其地理位置較近、勞動力便宜，教育水準良好，但也面臨多項挑戰，包括土地徵收、製造晶片所需要的大量優質水源問題。

不過，微軟（Microsoft）、蘋果等美國科技巨頭對晶片的絕對依賴與需求，仍將施壓川普取消針對晶片產業的關稅。愛因斯坦認為，川普最終仍將試圖達成協議，或許會仿效他對字節跳動（Bytedance）與TikTok的做法，「台積電哪兒也不去，讓我們強迫他們跟英特爾達成協議，然後分一杯羹吧。」

不過，亞洲晶片產業的生態系藍圖，給大家上了寶貴的一課，「沒有一個國家可以獨自營運晶片產業，而如果你想要有效且大規模地製造先進半導體，這需要時間。」川普試圖透過保護和孤立主義，打造一整個晶片產業，卻與亞洲經驗背道而馳，因為晶片產業在亞洲崛起，就是靠著全球化經濟與合作。

 
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