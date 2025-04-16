陽明山大火遭疑人禍　議員控感測器自燃非首次

▲陽明山火災初判為感測儀器起火。（圖／空勤總隊提供）



文／中央社

陽明山14日發生火災，陽管處初判感測儀器起火。北市議員林延鳳15日表示，感測器自燃非首例，要求成立專案小組清除廢棄儀器；消防局長莫懷祖說，火調結果將在1個月內完成。

陽明山火燒山，初估燃燒面積約32公頃。陽明山國家公園管理處指出，初判為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心執行計畫設置的空氣品質感測儀器起火；國研院則表示，設備雖設置在現場，但本次失火事件的發生原因，須待消防單位鑑定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民進黨市議員林延鳳15日下午在台北市議會警政衛生部門質詢時，詢問陽明山大火的火調初判原因，以及是否為人禍。

▲林延鳳質疑陽明山大火是否為人禍？（資料照／記者黃克翔攝）



林延鳳說，委外調查計畫早就結束，相關儀器都年久失修，據了解這些感測器自燃已非首次，只是之前燃燒規模沒有這麼大。

林延鳳認為，這次火燒山燒毀面積約2個大安森林公園，平日不斷呼籲重視森林保育，卻因廠商不負責任，標案結束就將設備棄置山林，造成這次大火危機。

林延鳳追問，這次火調結果多久出爐，並要求台北市政府應將此列為專案，由府級成立專案小組進行清除年久失修設備作業。

莫懷祖答詢表示，當天抵達現場時，陽管處和相關設置器材的團隊都在現場說明，也有找到相關設置儀器，坦承相關感測器設備先前就曾發生過火災。