陽明山狂燒5小時！空勤總隊直升機「扛4大困難」掛5噸水袋神救援

記者柯沛辰／綜合報導

陽明山14日上午發生火燒山，初判與國科會一項科研計畫的器材有關。空勤總隊獲報後，緊急出動黑鷹直升機，從台中跨區200公里北上馳援，協助高山滅火，但因台北市地狹人稠，取水點又緊鄰松山機場，加上霧霾影響能見度，不僅提升救援難度，也不容閃失，所幸最終任務圓滿達成，讓機組員鬆一口氣。

陽明山國家公園管理處表示，七星山步道區域14日上午11點多發生火警，初判是國科會國研院國家高速網路與計算中心執行一項科研計畫，不料設置的空氣品質感測儀器起火，導致火勢延燒5小時，最終在下午4點32分順利撲滅。目前國科會已啟動內部調查，檢視轄下各單位所有科研器材維護。

對此，空勤總隊晚間也在臉書發布空中俯瞰影片，談及這次高山救火雖圓滿達成，但背後有著不為人知的困難和種種不易。原來，這次任務組員皆從台中清泉崗機場北上支援，跨區200里，不熟悉台北的地形、地物，加上台北市人口密集，飛機下方又掛著一顆5噸重的水袋在上空飛行，絲毫不容許一點閃失。

▲陽明山七星山步道區域14日上午起火，現場升起陣陣濃煙。（圖／翻攝自臉書／空勤總隊，下同）

另外，取水點在基隆河福安國中附近，緊鄰松山機場，有民航機不斷起降，所以救援的機組員必須做好隔離，避免影響正常的空中交通。雪上加霜的是，北市14日的天空飄著霧霾，能見度不佳，還要面對隱藏的高壓線和向陽眩光，讓機組員不得不繃緊神經。

儘管困難重重，但在機組員的專業和默契合作下，總算完成台北竹子湖小油坑山林滅火任務，讓山林再次恢復平靜。許多網友看完也紛紛留言「謝謝您們守護山林」、「辛苦救火英雄」、「感謝支援」、「感謝空勤總隊，真的是很不簡單的救火任務」。