石牌站砍人案！女持水果刀刺候車乘客　北捷開罰10萬、負擔醫藥費

▲捷運石牌站。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北捷運石牌站今（15日）傍晚5時54分發生隨機刺人事件，年約50歲陳姓女子在月台等車時，突遭年約40歲林姓女子持水果刀從背後攻擊，造成左肩受傷，目前林女已被帶回北投分局石牌派出所偵辦，受傷陳女則送醫治療。台北捷運公司表示，已針對傷人的林女依《大捷法》開罰10萬元，而北捷主管也親自到醫院慰問受傷的陳女，並告知有保險可理賠。

台北捷運公司15日晚間說明，傍晚5時54分石牌站發生一名陳姓旅客，遭另一名林姓旅客刺傷背部，受傷陳女立即送醫，北捷也派員慰問；而持刀傷人的林女則交由警方偵辦處理，台北捷運公司已通報所有車站協同捷運警察隊加強維安，至於旅客傷人原因後續交由警方調查。

北捷表示，本案屬於個案，並依《大捷法》第50條之1第1項第1款，未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，其行為致人輕傷者，處10萬元罰鍰；至於傷者部分，由北捷主管至醫院慰問傷者及家屬，並致贈慰問禮盒，後續將持續關心傷者復原情形，並告知有旅客運送責任保險可予以理賠。

北捷指出，台北市長蔣萬安得知本事件後，第一時間表達關心，並立即要求捷運公司加強維安，因此事發後立即通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心，並持續與捷運警察合作，提升捷運系統見警率，以維護乘車安全。

最後，北捷提及，本次事件除了感謝熱心旅客外，也感謝捷運警察積極協助，共同捍衛旅客與系統安全。