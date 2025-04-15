　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言大罷免藍營台北市最危險！　林濁水：至少2、3個被罷掉

▲▼台北市長蔣萬安與國民黨立委在花博合體。（圖／記者崔至雲攝）

▲台北市長蔣萬安與國民黨5位北市立委合體。（圖／記者崔至雲攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，國民黨有35位立委進入2階連署，台北市5位藍委更被罷團視為頭號目標。對此，前立委林濁水今（15日）表示，國民黨台北市比其他地方更危險，一定有人會被罷掉，至少2、3個絕對跑不掉。他認為，韓國瑜過去總統大選在台北大敗的情形複製到了現在，立院黨團總召傅崐萁帶動國會運作，讓所有「知識藍」瞠目結舌，讓藍委在這塊支持度鬆動了，才造成此結果。

林濁水於節目《POP撞新聞》談到大罷免表示，國民黨的台北市立委一定有人會被罷掉，至於被罷掉幾個，不敢保證，可能全部罷掉，至少2個到3個絕對跑不掉，連署過關已經保證了，藍營台北市比其他地方更危險。

林濁水表示，自己認為比較危險的三個立委分別是徐巧芯、王鴻薇、李彥秀，台北雖然號稱深藍堡壘，但現在連退將都出來發動連署，深藍恐怕真的是出問題了，可以從其他變化觀察，深藍有時候會造反很厲害，軍公教是深藍，更是「知識藍」的大本營，像是韓國瑜過去總統大選時的形象，讓知識藍徹底失望，所以後來在台北市大敗。

林濁水說，這種情形複製到現在，傅崐萁帶動國會運作，讓所有知識藍瞠目結舌，更讓台北市的知識藍崩潰，傅崐萁產生的效應跟過去韓國瑜完全「同曲同工」，等於是一個複製現象，現在從幾份民調看，台北市固然對民進黨好感度不高，但很不幸的是，台北市對國民黨的反感度還比民進黨高，這很不可思議，所以現在台北市反感國民黨，就像當時韓國瑜選總統一樣現，在知識藍這塊支持度鬆動了。

談到其他縣市罷免狀況，林濁水認為，桃園一定有人被罷掉、新北也會有人被罷掉，而台北會是最慘烈，台中被罷掉也一定多，但是補選比較難講，自己覺得國民黨會被罷得很慘，民進黨會不會因此取得國會多數？這固然是最慘的。

林濁水強調，縱使這最慘的結果沒發生，但國民黨被罷免十來個也是夠慘了，補選就算鞏固住多數，可是贏的席次變少，那也夠慘了，尤其台北市、花蓮縣被攻破，這對國民黨長遠的發展，指標意義、象徵意義太強烈了。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2024政黨品牌調查 發布表記者會 趙少康 吳春城 林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本山口縣2個月地震1300次　專家觀測「震源變淺」：不尋常
快訊／黑金專組檢察官帶隊！搜國民黨板橋區黨部　再帶走黨部主任
川普關稅「一拳打趴台灣傳產3大明星」　老謝點11台廠壓力大
台中小姊妹遭燒死　幼兒園震驚哀痛
中國人不打中國人！總統府、士林憲兵隊士官集體拍投降片下場曝
快訊／國民黨新北黨部遭搜索　1人被帶走
《戲說》臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

在野黨狂轟共諜案　綠喊依法嚴懲：若藍白在乎就別再擋國安修法

劉建國追問報稅期限能否再延長？　卓榮泰允討論因應

國民黨板橋區黨部遭搜索！　他喊：「化悲憤為力量」一起罷綠委

挺罷吳藍軍是「中華民國保衛戰」　徐巧芯：民進黨將迫害老百姓

我外交部哀悼美國前副國務卿阿米塔吉逝世　要求駐美處慰問其家屬

諷「罷綠委罪大惡極」比洩漏國家機密嚴重　黃國昌：綠共與紅共零距離

預告北檢下步瞄準藍北市黨部　王鴻薇：都是為了讓罷藍委更順利

檢偵辦藍青年軍涉連署造假　李進勇移送39案：盼大家「以此為鑑」

號召出門連署「罷免雙吳」　詹為元：展現對辦藍不辦綠的憤怒

卓榮泰重申不會對美關稅報復　「在世界貿易同陣營中互相合作」

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

在野黨狂轟共諜案　綠喊依法嚴懲：若藍白在乎就別再擋國安修法

劉建國追問報稅期限能否再延長？　卓榮泰允討論因應

國民黨板橋區黨部遭搜索！　他喊：「化悲憤為力量」一起罷綠委

挺罷吳藍軍是「中華民國保衛戰」　徐巧芯：民進黨將迫害老百姓

我外交部哀悼美國前副國務卿阿米塔吉逝世　要求駐美處慰問其家屬

諷「罷綠委罪大惡極」比洩漏國家機密嚴重　黃國昌：綠共與紅共零距離

預告北檢下步瞄準藍北市黨部　王鴻薇：都是為了讓罷藍委更順利

檢偵辦藍青年軍涉連署造假　李進勇移送39案：盼大家「以此為鑑」

號召出門連署「罷免雙吳」　詹為元：展現對辦藍不辦綠的憤怒

卓榮泰重申不會對美關稅報復　「在世界貿易同陣營中互相合作」

南港茶山賞螢4／19登場！3場免費導覽已滿　當天還有市集、音樂會

說流行／熱賣半世紀agnès b.開襟外套為何經典？誕生故事、款式一次看

Netflix實境秀女星罹乳癌「3年動刀8次」！　苦吐近況：不抱太大希望

3秒魔術「把牙齒變不見」！全場拉近拍 艾薇：只有我一個歌手做到

別只玩吉卜力！ChatGPT「寵物溝通」準爆　網實測：看到哭慘

美財長證實日本、南韓是下一批「談判對象」！強調盟友先發優勢

只賣110！台南三十年虱目魚肚粥　湯頭清甜口感滑嫩含豐富膠質

在野黨狂轟共諜案　綠喊依法嚴懲：若藍白在乎就別再擋國安修法

川普對等關税　對「能源產業」的影響

川普關稅重擊　華府智庫專家：中國重燃興趣「想加入CPTPP」

柴賴在腿上不肯起來！媽想上廁所還被兇XDD

政治熱門新聞

川普捅破天！　邱毅點名「他」：這個鍋揹定了

涉連署造假遭約談+1　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

挺藍軍戰賴清德　羅智強：有種抓我進北檢

苗栗最年長人瑞、立委陳超明母陳林白菜辭世

陳冲：對等關稅「台灣首批談判」很危險

快訊／罷綠委團體又被搜！　新北檢約談罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人

朝野組「3黨訪美團」救關稅　17人名單曝

台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造成

罷吳藍軍涉連署造假　王鴻薇衝北檢抗議

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

頭份警分局發反罷免文被罵翻！火速刪文道歉

罷免藍委二階門檻達標再+1　罷免葉元之連署收件破2萬4千份

賴清德接見北科大校友　意外變關稅戰「產業傾聽之旅」

川普下波關稅衝擊藥品？　邱泰源：癌症藥有可能漲價

更多熱門

相關新聞

罷免藍委二階門檻達標再+1　罷免葉元之連署收件破2萬4千份

罷免藍委二階門檻達標再+1　罷免葉元之連署收件破2萬4千份

繼藍委羅智強、王鴻薇、李彥秀罷免案二階段門檻達標後，針對藍委葉元之罷免行動「大刪元」團隊今（15日）稍早公布，目前已累積2萬4428份有效連署，但仍具安全門檻短缺1萬5572份，罷團也發出告急通知，呼籲支持者加緊腳步，在4月30日截止前繼續完成第二階段連署，不管最低門檻是否達標，若有審查不合格，即時補件的數量一定要夠。

卓揆反批蔣　北市：2問題這麼難回答？

卓揆反批蔣　北市：2問題這麼難回答？

藍委衝北檢聲援「罷吳四騎士」　綠委：就是你們把青年推向法律邊緣

藍委衝北檢聲援「罷吳四騎士」　綠委：就是你們把青年推向法律邊緣

游淑慧喊幫羅智強分攤付230萬保金

游淑慧喊幫羅智強分攤付230萬保金

快訊／罷綠委團體又被搜！　新北檢約談罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人

快訊／罷綠委團體又被搜！　新北檢約談罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人

關鍵字：

罷免台北市國民黨韓國瑜林濁水傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

白種元新節目「無限期延播」

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面