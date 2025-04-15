預言大罷免藍營台北市最危險！　林濁水：至少2、3個被罷掉

▲台北市長蔣萬安與國民黨5位北市立委合體。（圖／記者崔至雲攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，國民黨有35位立委進入2階連署，台北市5位藍委更被罷團視為頭號目標。對此，前立委林濁水今（15日）表示，國民黨台北市比其他地方更危險，一定有人會被罷掉，至少2、3個絕對跑不掉。他認為，韓國瑜過去總統大選在台北大敗的情形複製到了現在，立院黨團總召傅崐萁帶動國會運作，讓所有「知識藍」瞠目結舌，讓藍委在這塊支持度鬆動了，才造成此結果。

林濁水於節目《POP撞新聞》談到大罷免表示，國民黨的台北市立委一定有人會被罷掉，至於被罷掉幾個，不敢保證，可能全部罷掉，至少2個到3個絕對跑不掉，連署過關已經保證了，藍營台北市比其他地方更危險。

林濁水表示，自己認為比較危險的三個立委分別是徐巧芯、王鴻薇、李彥秀，台北雖然號稱深藍堡壘，但現在連退將都出來發動連署，深藍恐怕真的是出問題了，可以從其他變化觀察，深藍有時候會造反很厲害，軍公教是深藍，更是「知識藍」的大本營，像是韓國瑜過去總統大選時的形象，讓知識藍徹底失望，所以後來在台北市大敗。

林濁水說，這種情形複製到現在，傅崐萁帶動國會運作，讓所有知識藍瞠目結舌，更讓台北市的知識藍崩潰，傅崐萁產生的效應跟過去韓國瑜完全「同曲同工」，等於是一個複製現象，現在從幾份民調看，台北市固然對民進黨好感度不高，但很不幸的是，台北市對國民黨的反感度還比民進黨高，這很不可思議，所以現在台北市反感國民黨，就像當時韓國瑜選總統一樣現，在知識藍這塊支持度鬆動了。

談到其他縣市罷免狀況，林濁水認為，桃園一定有人被罷掉、新北也會有人被罷掉，而台北會是最慘烈，台中被罷掉也一定多，但是補選比較難講，自己覺得國民黨會被罷得很慘，民進黨會不會因此取得國會多數？這固然是最慘的。

林濁水強調，縱使這最慘的結果沒發生，但國民黨被罷免十來個也是夠慘了，補選就算鞏固住多數，可是贏的席次變少，那也夠慘了，尤其台北市、花蓮縣被攻破，這對國民黨長遠的發展，指標意義、象徵意義太強烈了。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）