喝水選對時間能降血糖！醫師曝黃金關鍵：不是愈多愈好

▲喝水可以幫助減重，醫師曝黃金關鍵。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

基因醫師張家銘近日在臉書發文，提及了一項2024年《JAMA Network Open》期刊的系統性回顧研究，強調了喝水對健康的多重好處。這項研究回顧了全球18篇臨床隨機對照試驗，發現每天攝取足夠的水能幫助減重、降低腎結石復發、改善血糖，甚至延長泌尿道感染的發作間隔時間。

研究指出，每天增加1500到2000毫升的純水攝取最為理想。張家銘建議，餐前喝水是黃金關鍵，對體重與血糖都有效，能顯著加速減重，因為這能讓胃有預先的飽足感，減少暴飲暴食或攝取過多高熱量食物的機會。此外，一項針對糖尿病患者的研究顯示，三餐前分別攝取固定量的水，能在八週內讓空腹血糖下降超過30 mg/dL，效果接近部分血糖藥物。

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針對餐前喝水是否會稀釋胃酸的疑問，張家銘解釋，正常情況下，胃酸會根據胃內容物自動調節分泌量，餐前喝200到500毫升的水不會影響消化，反而有助於胃部預熱和保護胃黏膜。

對於有腎結石病史的人，研究建議每天讓尿量達到2000毫升以上，可在五年內將腎結石復發的機率下降近一半。而對於經常反覆泌尿道感染的女性，每天額外攝取1500毫升的水，不僅能延後下一次感染時間，還能減少抗生素的使用。

張家銘提醒，喝水不能一味「愈多愈好」，像是有過動膀胱、夜尿困擾的長者或腎臟病患者，應在增加水攝取前評估自身狀況。建立「身體回饋式的喝水習慣」更為重要，觀察尿量、尿色與精神狀態，讓喝水成為生活節奏的一部分。

他建議，起床、出門、飯前、下午和睡前各喝一杯水，讓喝水成為日常照顧自己的信號，逐漸提升身體健康狀態。張家銘強調，喝水不再只是一句口號，而是一種有科學依據的健康策略。