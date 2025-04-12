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妹子喝水「拉肚子1周都沒好」　看醫師沒用！回家找原因傻眼了　

肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO搬到新住處開始拉肚子。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「21世紀了，是誰還在喝水喝到拉肚子？」一名妹子透露，自從搬出來住，她腹瀉一周都沒好轉，看醫生也無明顯問題，反而建議她把住處才開始用的新東西換掉，最後找到罪魁禍首竟然是水，換了新的濾水器之後，腹瀉逐漸降低，如今身體恢復正常，讓原PO感到不可思議。

一名女網友在Dcard表示，最近她從家裡搬出來，到了新環境卻莫名拉肚子，本以為只是水土不服，沒想到拉了一周都沒好轉，由於沒有發燒、噁心等症狀，讓她懷疑不是一般生病，甚至一度懷疑租屋處是不是「中邪」。

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跑去醫院檢查後，醫師診斷並無脹氣，反而建議她，把所有到新環境後接觸到的新東西逐一換掉。為了要釐清是哪個環節有異狀，原PO超有耐心地每次只更換一個，沒想到最後找到的罪魁禍首竟然是「水」。

原PO傻眼自嘲，「身為文明都市的她，在21世紀還會出現這種問題...真的好扯聽都沒聽過」，但奇蹟的是，換了濾水器後，腹瀉頻率真的開始降低，隨後也不再拉肚子了。

底下網友熱議，「我住台北，這輩子沒裝過過濾器，都是裝出來燒開就喝了」、「我之前在豬肉工廠工作，只要一喝工廠的水，我一定拉爆，但自己帶水喝卻沒事」、「買瓶裝水或加水站裝水，自己煮開來喝」、「我之前把自己沒喝完的礦泉水，然後隔幾天拿起來喝，結果上吐下瀉好幾天」、「若喝水會拉肚子，我第一個會想到生物膜」。

家醫科醫師陳崇賢表示，「生物膜」是微生物所分泌的黏液所聚集在生物或非生物的表面。他舉例，生物表面像是牙菌斑，就是一種生物膜的呈現；非生物的話，最常見的例子就是除溼機水箱那層滑滑黏黏的東西。

陳崇賢醫師表示，長時間潮溼的表面都可能會長出生物膜，和使用塑膠水壺或不鏽鋼水壺無關。畢竟飲用水不可能完全無菌，更別提每天會接觸瓶口的嘴巴，甚至小朋友會把食物殘渣掉進瓶子裡，「所以定期要記得把水瓶刷洗晾乾，才不會飲用水被染污了；特別是生物膜往往由很多微生物構成，要是哪天有致病菌在裡面，就會影響到身體健康了。」

此外，陳崇賢醫師也說，大家常用熱水壺煮開水，因煮沸有殺菌的效果，形成「生物膜」的機率低很多，但如果放很久，內部又沒有乾燥，還是可能會長出生物膜。

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