生基靈骨塔詐7千萬！明仁會成員操盤　爽買藍寶堅尼、百萬公仔

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊第一隊宣布偵破竹聯幫明仁會成員透過「承展國際開發公司」經營未上市股票、靈骨塔種生基詐騙，詐團拿到上述族群名單，以電話謊稱可仲介買家協助獲利，民眾被騙匯款血本無歸，詐團以「販售生基塔位需支付大量稅金，為避稅可協助製作負債帳務，須將房產設定抵押做金流」藉此騙取民眾房產抵押，警方從去年11月中旬陸續發動數波搜索行動，逮捕有明仁會背景的王男、陳男，查扣王嫌保時捷718跑車，張姓金主被查扣用被害人贓款所購、要價1千3百萬的藍寶堅尼小牛跑車、市價近百萬的泡泡馬特公仔逾百個，以及香奈兒、LV名牌服飾一批。

▲警方破獲明仁會詐團，查扣藍寶堅尼、保時捷跑車、泡泡馬特公仔等大批奢侈品。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局去年4月接獲被害人報案，家住新北市、70多歲的退休長者因誤信詐團上述話術，被騙走1300萬元畢生積蓄，警方陸續受理該詐團的被害人報案後，偵四大隊會同北市、新北、宜蘭縣警局成立專案小組報請台北地檢署知股檢察官成立專案小組指揮偵辦。





被害人甚至慘到連房屋、土地轉貸現金都被車手拿走，事後還得面臨融資公司設定高達20%的年利率及6%手續費，有被害人房產被迫拍賣抵債或直接轉移給詐團人員，詐團剝皮手段相當惡劣。

警方調查發現本案被害人超過20人，詐騙吸金逾7千萬元，專案小組先在去年11月26日見時機成熟，持搜索票前往新北市泰山區詐欺機房實施搜索，查獲該詐團有明仁會背景的王嫌及機房主管陳男、話務機手、車手等14人，並在台中市查獲融資公司陳姓負責人及業務等3人到案，當場查扣做案手機、客戶名單、生基塔位憑證、偽造買賣合約書、教戰手冊、工作日誌、贓款、保時捷718跑車。







警方今年1月中旬到宜蘭縣詐團張姓金主住處搜索，查扣上百個泡泡馬特公仔、並在公仔內起獲數十萬元張男的私房錢，警方查出張嫌透過女友銀行帳戶存放贓款，另外並查扣王嫌藏放在洗車店內、市價近1千3百萬的藍寶堅尼小牛跑車。





警方多次行動查扣做案手機、客戶名單、生基塔位憑證、偽造買賣合約書、教戰手冊、工作日誌、贓款現金540餘萬元、藍寶堅尼、保時捷跑車1輛、贓款購得LV、香奈兒名牌包、手錶、公仔、皮帶，法院裁定扣押存款516萬餘元、市價2380餘萬元房產1處等贓證物，估算查扣總值達5千餘萬元，警詢後依組織犯罪、詐欺、重利罪、洗錢防制法等罪移送台北地方檢察署偵辦，主嫌王男等3人遭羈押禁見。

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