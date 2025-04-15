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黑道金牌學霸「京葵」又被抓！喬60萬車損...竟喊出天價1500萬

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局與刑大偵2隊掌握情資，竹聯幫明仁會前會長「京葵」雖然表面上退出幫會，實際仍參與幫派事務，不僅替人出面談車禍賠償，將原本60萬不到的車禍賠償金，提高至1500萬，甚至還逼簽本票；另外又借貸糾紛，以中山區民族東路上的當鋪為據點，將人押往據點裡囚禁2天，警方上門逮人，當場查獲據點竟是毒品分裝工廠。

▲警方逮捕竹聯幫明仁會前會長林立騰、現任會長陳彥廷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫明仁會前會長、綽號「京葵」的林立騰。（資料照／記者張君豪翻攝）

京葵原本是就讀師範大學的高材生，高中時期曾經在全國中等學校運動會奪下跆拳道金牌，大一時期就奪下大專運動會跆拳道團體組冠軍，後來加入竹聯幫仁堂明仁會並且接任會長，近年表面上退出，但警方掌握他還是繼續管理幫派事務。

警方調查，39歲綽號京葵的林立騰，原本是竹聯幫仁堂明仁會會長，近年來雖卸下會長要職，私下仍介入相關幫會事宜，警方日前掌握其事證，13日逮捕林嫌在內等7人到案，並查扣毒品、手機以及刀具等相關證物，訊後依照《組織犯罪條例》、毒品等罪嫌送辦。

▲▼北市警中山分局、北市刑大聯手掃蕩明仁會前會長京葵，並搜出相關證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警中山分局、北市刑大聯手掃蕩明仁會前會長京葵，並搜出相關證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，京葵除了介入一起車禍，替其中一方向對方索討賠償，原本不到60萬的賠償金，利用各種理由、巧立名目，甚至認為對方拖延不願意還錢等藉口，竟然開出1500萬元的天價，事後還逼迫對方簽下2張本票才讓其離開。

此外，京葵旗下小弟放款126萬，結果借款人因為無力償還，所以選擇跑路，小弟在桃園抓到人，並將人帶回北市中山區民族東路上的據點，囚禁2天逼其還錢，最後要求2百萬元，並要被害人簽下本票才放人。

警方13日兵分多路前往攻堅，發現民生東路的據點竟是「喪屍煙彈」依托咪酯分裝工廠，當場搜出第二級毒品依托咪酯4939克、丙二醇448克、哈密瓜錠44克、混合用原料29克、刀具8把、筆記型電腦1台、手機5支及從事高利貸之還款紀錄、借據、商業本票等證物一批。

▲▼北市警中山分局、北市刑大聯手掃蕩明仁會前會長京葵，並搜出相關證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局掃蕩竹聯幫明仁會前會長京葵，在民族東路的據點查獲毒品分裝工廠。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在京葵位於港湖的住處逮人，搜出410萬元現金，京葵則供稱，是因為朋友借錢拿來還，所以家裡才會有大批現金，警方對此表示高度懷疑，將持續追查黑幫相關不法情事。

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