川普特使：普丁願意與烏克蘭達成「永久和平」協議

▲美國總統川普特使魏科夫11日與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）近期出訪俄羅斯，並於11日與總統普丁會面。魏科夫14日表示，普丁有意願與烏克蘭達成永久和平協議；俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則稱，俄羅斯與美國針對結束俄烏戰爭潛在和平協議關鍵環節達成共識並不容易，正在進行討論。

法新社、路透等報導，魏科夫11日在聖彼特堡總統圖書館與普丁會晤4個半小時，這也是自從川普重掌白宮以來，兩人第3次會面。在這場會議上，普丁重要幕僚有出席，例如克里姆林宮高級顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）、俄羅斯直接投資基金（RDIF）負責人德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

Trump’s special envoy Steve Witkoff: “What Putin’s request is to have a permanent peace here.”



(Putin could withdraw his forces and stop bombing Ukrainian cities if he truly wanted peace.)

pic.twitter.com/uXcwNGS0KH — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 15, 2025

在福斯新聞的訪談之中，魏科夫稱和平協議正在成形，「普丁的要求是必須在這裡取得永久和平」。此外，這場談判也包括美俄商業協議，「有可能透過部分非常引人注目的商機重塑美俄關係，我想這也能為區域帶來真正穩定」。

另外，俄羅斯外交部長拉夫羅夫接受俄國「工商日報」（Kommersant）訪問期間，被問及美俄針對潛在和平協議是否已有在部分面向達成共識，他稱，與美國針對結束俄烏戰爭潛在和平協議關鍵環節達成共識並不容易，還在討論中。

拉夫羅夫表示，俄方立場已於2024年6月由普丁明確闡述，也就是烏克蘭必須正視放棄加入北約的野心，並從俄羅斯宣稱擁有主權的烏克蘭4地區全數撤軍。拉夫羅夫贊同川普先前的說法，也就是美國先前支持烏克蘭加入北約是俄烏戰爭爆發的主因之一。