川普特使：普丁願意與烏克蘭達成「永久和平」協議

▲美國總統川普特使魏科夫11日與俄羅斯總統普丁會面。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普特使魏科夫(Steve Witkoff)近期出訪俄羅斯,並於11日與總統普丁會面。魏科夫14日表示,普丁有意願與烏克蘭達成永久和平協議;俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)則稱,俄羅斯與美國針對結束俄烏戰爭潛在和平協議關鍵環節達成共識並不容易,正在進行討論。

法新社、路透等報導,魏科夫11日在聖彼特堡總統圖書館與普丁會晤4個半小時,這也是自從川普重掌白宮以來,兩人第3次會面。在這場會議上,普丁重要幕僚有出席,例如克里姆林宮高級顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)、俄羅斯直接投資基金(RDIF)負責人德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)。

Trump’s special envoy Steve Witkoff: “What Putin’s request is to have a permanent peace here.”



(Putin could withdraw his forces and stop bombing Ukrainian cities if he truly wanted peace.)

pic.twitter.com/uXcwNGS0KH