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麥當勞APP本周優惠來了！小薯買1送1、麥克雞塊免費送

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP本周限定優惠開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP本周限定好康開跑，網羅一系列優惠包括小薯買1送1、麥克雞塊免費送等，歡樂送則推冰蜂蜜奶茶、蘋果派買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至4月15日）
1. 6塊麥克雞塊+中薯特價78元

●門市限定（使用期限：即日起至4月16日）
1. 單點小薯買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至4月20日）
1. 勁辣雞腿堡套餐現折10元
2. 大麥克套餐現折10元 
3. 麥脆雞腿（原味／辣味）套餐現折10元 
4. 買蛋堡系列套餐送4塊麥克雞塊
5. 單點豬肉滿福堡送薯餅 
6. 麥脆雞腿（原味／辣味）套餐送小薯（得來速限定）

●門市限定（使用期限：4月18日至4月20日）
1. 買超值全餐送4塊麥克雞塊（原味／辣味）

 ●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至4月22日）
1. 單點冰蜂蜜奶茶買1送1 
2. 單點熱蜂蜜奶茶買1送1
3. 單點6塊麥克雞塊買1送1 
4. 單點蘋果派買1送1

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／bb.q CHICKEN）

▲bb.q CHICKEN今天祭出黑色情人節優惠。

搶攻黑色情人節商機，bb.q CHICKEN祭出限時1天「炸雞免費吃」活動，今（14）日凡身著紅色系衣物、褲裙、襪子（有紅色露出即可），前往門市消費滿399元並告知店員要參與黑色情人節活動，即可直接獲得「迷你去骨蜂蜜蒜味炸雞5塊」，每桌限換1次，內用、外帶皆享優惠。

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