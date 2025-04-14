麥當勞APP本周優惠來了！小薯買1送1、麥克雞塊免費送

▲麥當勞APP本周限定優惠開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP本周限定好康開跑，網羅一系列優惠包括小薯買1送1、麥克雞塊免費送等，歡樂送則推冰蜂蜜奶茶、蘋果派買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至4月15日）

1. 6塊麥克雞塊+中薯特價78元

●門市限定（使用期限：即日起至4月16日）

1. 單點小薯買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至4月20日）

1. 勁辣雞腿堡套餐現折10元

2. 大麥克套餐現折10元

3. 麥脆雞腿（原味／辣味）套餐現折10元

4. 買蛋堡系列套餐送4塊麥克雞塊

5. 單點豬肉滿福堡送薯餅

6. 麥脆雞腿（原味／辣味）套餐送小薯（得來速限定）

●門市限定（使用期限：4月18日至4月20日）

1. 買超值全餐送4塊麥克雞塊（原味／辣味）

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至4月22日）

1. 單點冰蜂蜜奶茶買1送1

2. 單點熱蜂蜜奶茶買1送1

3. 單點6塊麥克雞塊買1送1

4. 單點蘋果派買1送1

▲bb.q CHICKEN今天祭出黑色情人節優惠。

搶攻黑色情人節商機，bb.q CHICKEN祭出限時1天「炸雞免費吃」活動，今（14）日凡身著紅色系衣物、褲裙、襪子（有紅色露出即可），前往門市消費滿399元並告知店員要參與黑色情人節活動，即可直接獲得「迷你去骨蜂蜜蒜味炸雞5塊」，每桌限換1次，內用、外帶皆享優惠。