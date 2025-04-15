女開車遭高空蛋襲！整車蛋花慘況曝　住戶：還看過牛奶、蛋糕

▲蛋從天降！高雄女開車遭襲「愛車全蛋液」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名女子14日下午開車經過岡山某幢大樓時，突然有不明物體從天而降，她嚇了一跳立即下車查看，才發現是遭蛋襲，愛車上噴滿蛋液，她憤而報警。據了解，該大樓不時有物品「從天而降」，警方已鎖定該住戶涉有嫌疑，近日將通知到案說明。

經了解，鄭姓女子當天開車行經岡山區新樂街時，遭一枚雞蛋落下，蛋液噴濺車體，員警到場依規定受理並積極查處，據了解，該枚雞蛋落下先砸到一輛自小貨車，但小貨車車主自認沒事，沒有報案。

鄭女愛車慘遭蛋液波及，上網發文痛批，「哇噻⋯不就幸好是砸到車子！萬一砸到人呢？就看後續大樓管委會怎去處理，到底是哪間住戶這麼沒水準！」

▲▼開車遭蛋襲「愛車全蛋液」，駕駛氣炸報警。（圖／記者賴文萱翻攝）

經員警初步清查，目前已鎖定岡山區新樂街天第大樓住戶涉有嫌疑，近日通知到案說明。據了解，該棟大樓時常會有物品從天而降，住戶就曾看過牛奶、蛋糕，還有菸蒂，疑似是慣犯。

警方表示，該案行為可依社會秩序維護法第63條第1項第6款規定，以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。