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台中貴族高中像黑社會！高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

▲校園暴力事件。（圖／市議員曾朝榮提供）

▲台中某貴族高中傳出校園暴力事件，家長怒向民代投訴。（圖／市議員曾朝榮提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市議員曾朝榮今天在議事堂爆料，台中某知名私立貴族學校傳出高中三年級學長在下課時間將高一學弟叫到廁所狂揍，且連兩節下課都動手打人。過程中，不少學生圍觀，甚至大喊「打他！打他！」家長不滿，校方事後將動手打人的高三學長送醫，挨打的高一學弟卻留在校，事後苦等多日都未見校方的調查報告，怒向市議員投訴。對此，校方也做出回應。

校方表示，案件發生約在2個月前，動手的高三學長事後表達懊悔，已經被記一大過處分，且也已結案。至於挨打的學弟未被送醫，係因當時其家長就在學校附近，事後也立即到校將孩子帶到醫院，並無忽略挨打學生的說法。

▲校園暴力事件。（圖／市議員曾朝榮提供）

▲曾朝榮指出，家長事後到派出所報案，但警方回應此屬於學校的暴力事件，沒辦法介入，讓家長心痛無比，要求警察局以及教育局說明。（圖／市議員曾朝榮提供）

曾朝榮今天在市議會爆料，有家長向他投訴，就讀高一的兒子在日前下午第一堂課下課時間以及第二堂下課時間，被高三學長在廁所內痛毆，連眼鏡都被打掉，過程中，不少學生圍觀錄影、起鬨，卻沒人出手阻止，痛批比黑社會還惡劣；更令家長痛心的是，動手打人的高三學生因手脫臼被救護車送到醫院開刀，遭挨打的學弟卻無人理，事發至今已經近一個月，調查報告仍無下文。

曾朝榮指出，家長事後到派出所報案，但警方回應此屬於學校的暴力事件，沒辦法介入，讓家長心痛無比，要求警察局以及教育局說明。

教育局表示，台中市某校2月20日傳出生對生肢體衝突，學校展開調查，調查結果已出爐，由於行為人屬故意欺負行為，學校對行為人記大過一次，並予該生強化情緒管理、人際溝通互動等面向加強輔導；另被行為人部分，依照學生之意願提供相關輔導協助，並徵詢學生及其家長之意見，為安排校內心理輔導諮商課程或提供、轉介所需之相關諮商、輔導資源，以維學生之心理健康，後續持續追蹤諮商輔導成效。

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